KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mart ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 artışla 23 milyar 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamının tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olduğun görüyoruz.

Mart ayındaki ihracatımızda yaşanan bu artışta otomotiv sektörümüz ile birlikte savunma ve havacılık sektörünün de önemli bir katkı verdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, orta yüksek teknolojili ürünlerimizin ihracatının da geçen yıla göre yüzde 21 oranında artmasını değerli buluyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, mart ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Irak olduğunu sözlerine ekledi.

İthalat alt kalemleri

İthalatın ise yüzde 4.2 oranında artışla 32 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, “İthalatın alt kalemlerine baktığımızda; tüketim malları ithalatında yüzde 65.3 ile yüksek bir artış olduğunu görüyoruz. Yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 46.8 artış görülürken, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 7 oranında azalış görülüyor. Temennimiz; dış ticaret açığının azaltılabilmesi için tüketim malları kalemi ithalatında gerilemeler olurken, üretim ve yatırıma yönelik kalemlerin ithalatlarında artışlar olması yönündedir” diye konuştu.