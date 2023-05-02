KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Nisan ayında ihracatımız 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 17.2 geriledi. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ihracatın rekor seviyede gerçekleşmesinden kaynaklı bir baz etkisi olduğunu görüyoruz.

Bu yıl Ramazan Bayramı da nisan ayına denk gelmişti. Önümüzdeki aylarda, başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden; Almanya ile yüzde 19.9, ABD ile yüzde 34.8, İtalya ile yüzde 10.4, İngiltere ile yüzde 15.5 ve Irak ile ihracatımızda yüzde 19.1’lik gerilemeler olduğunu söyledi.

İthalat Verisi

Nisan ayında ithalatın 28 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İthalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 geriledi. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 21.8 artış olurken, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 14.3’lük gerileme olduğunu görüyoruz.

Tüketim malları ithalatında ise yüzde 67.1’lik artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, dış ticaret açığının azaltılması noktasında tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu, rekabetçi kurun önemini ifade ederek, ihracatı desteklemesinin yanında, ithalatın azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını sözlerine ekledi.