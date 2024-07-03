KSO Başkanı Zeytinoğlu: Enflasyonda bu ay beklenen baz etkisiyle düşüş gerçekleşti

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımız 18 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 10.6 geriledi. Bu azalışta, haziran ayında dokuz günlük bayram tatili ve ihracatın yüksek olduğu iki iş gününün eksik olması etkili oldu” dedi.

Haziran ayında ithalat 25 milyar 4 milyon dolar

Haziran ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Haziran ayında ithalat 25 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 4.6’lık azalış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 5.4 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 3.4 oranında artış var” ifadelerini kullandı.

Enflasyon verileri

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Haziran ayında TÜFE aylık yüzde 1.64, yıllık ise yüzde 71.60, ÜFE aylık yüzde 1.38, yıllık ise yüzde 50.09 olarak gerçekleşti. Enflasyonda bu ay beklenen baz etkisiyle düşüşün gerçekleştiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.