KSO Başkanı Zeytinoğlu Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programını değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “GÜÇ” programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Program çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlere yönelik yeni iş modelleri ile mesleki eğitim, staj ve mezuniyet sonrası istihdam noktasında açıklanan destekleri değerli buluyor, paketin uygulama detaylarını heyecanla bekliyoruz. Genç işsizliğinde Türkiye, OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde. Slovenya, Polonya, Çekya, Güney Kore gibi üretimde rekabet ettiğimiz ülkeler bu göstergede bizden iyi durumdalar. Nitelikli işgücü temininde zorlanan sanayicilerimiz için Kocaeli Sanayi Odası olarak bu zamana kadar yaptığımız çalışmaları GÜÇ programıyla güçlendireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Nitelikli istihdam için stratejik yol haritası

Zeytinoğlu, “Özellikle son 10 yıldır nitelikli istihdam için somut çalışmalar yapıyoruz. “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Projesi”, “Nitelikli Mesleki İstihdam için Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Modeli ve Stratejileri Geliştirme Projesi”, “İstihdam Sorunları ve Çözüm Stratejileri Projesi” kapsamında 3 ayrı rapor hazırladık. Bu çalışmalar neticesinde Kocaeli’de imalata yönelik mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci ve mezun sayısının giderek azaldığına vurgu yaptık. İmalata yönelik mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımı Kocaeli’de yüzde 21 düzeyinde iken, imalat yapısı bakımından ilimize benzer yapıdaki İtalya Torino kentinde bu rakamın iki katı olduğunu tespit ettik. Bu kapsamda 2023-26 Stratejik İş Planımızda Nitelikli İşgücünün önemine vurgu yaparak somut eylemler geliştirdik” dedi.

KSO, mesleki eğitim projeleriyle sanayinin insan kaynağını güçlendiriyor

KSO bünyesinde hayata geçirilen projelere vurgu yapan Zeytinoğlu “Mesleki eğitim çalışmaları kapsamında; TOBB tarafından yürütülen 81 İlde 81 Okul Projesi’ne dahil olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni oda olarak sahiplendik, proje kapsamında ilimizdeki mesleki eğitimin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretiyoruz. “Doğu Marmara’da Geleceğin İşlerine Uyum” projesi ve “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Avrupa Birliği Hibe Programı” kapsamında da bu okulumuzla işbirliği yaptık. Proje kapsamında 60 kursiyerimize 300 saatlik eğitim verdik. TOBB ile YÖK arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, 4 farklı Meslek Yüksek Okulu Odamız ile eşleştirildi. Proje kapsamında; özel sektörün taleplerine uygun müfredat geliştirme, TOBB'a bağlı Oda ve Borsaların katkısıyla staj ve iş yeri uygulamaları, laboratuvar/atölye altyapısının güçlendirilmesi, başarılı öğrencilere yönelik burs destekleri, öğrenci ve mezunların istihdamına katkı sağlanması gibi çok boyutlu ve sürdürülebilir faaliyetler yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz “Metal Sektörü Makina - İmalat - Montaj Alanında İş Gücü Geliştirme ve Koordinasyon" projemizle, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerimizin ihtiyaçlarına göre uyumlaştırılmış; ihtisaslaşmaya odaklı, uygulama ağırlıklı eğitimler verdik, öğrencilerimize staj imkanı sağladık. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında İŞKUR ile geçen yıl 534 kişilik talep aldık. 2025 yılı Aralık ayı itibari ile kursları belirli periyotlarla açmaya başladık. KSO olarak sanayimiz için oldukça önemli olan bu alandaki birikimimizle, GÜÇ Programına katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.