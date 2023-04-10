KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü ve cari denge verilerini değerlendirdi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 10 olarak açıklandı. Bu oran, geçen yılın şubat ayının 0.7 puan gerisinde olurken, ocak ayının 0.2 puan üzerinde.

Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda; ocaktan şubata çalışabilir nüfus 48 bin kişi artarken, istihdam edilenler ise 361 bin kişi azalmış. Toplam çalışan sayısının ise Şubat itibariyle 31 milyon 460 bin kişi olduğunu görüyoruz. Ocakta toplam çalışan sayısı 31 milyon 821 bin kişi idi. Burada tabii her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına da dikkat çekti.

Cari denge verisi

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin de değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Şubat ayında cari denge 8 milyar 783 milyon dolar açık verdi. Açıkta ana etkenin dış ticaret açığındaki yükseliş olduğunu görüyoruz. Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre 4.1 milyar dolar artarak 10.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmet gelirlerinin katkısı ise 2.3 milyar dolar oldu.

Bu kalemde de geçen yıla göre 583 milyon dolarlık artış var. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık şubat itibariyle 55 milyar 362 milyon dolar oldu” diye konuştu. Zeytinoğlu, mart ayında da dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını ancak turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi durumunda yıllık cari açıkta gerilemeler görülebileceğini ifade etti.