KSO Başkanı Zeytinoğlu, işgücü verileri ve sanayi üretimini değerlendirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi eylül ayında aylık bazda yüzde 0.1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 4.3 arttı. Aylık bazda az da olsa gerilemeye rağmen, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, Çin’den Avrupa’ya olan taşıma maliyetlerindeki düşüşlerin ihracat rekabetimizi zorladığı bir dönemde yıllık yüzde 4.3’lük artışı olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Sektörlere baktığımızda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Sermaye malları sektöründe yıllık yüzde 21.2, aylık yüzde 2.0, yüksek teknolojili ürünlerde de yıllık yüzde 50.1, aylık yüzde 20.1’lik artışlar katma değerli üretim ve yatırımlar açısından bu kalemlerdeki artışları değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

İşgücü verileri

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 9.1 ile geçen yılın aynı ayına göre 1 puan, ağustos ayına göre 0.1 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 21.8 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 1.2 puan iyileşme olurken geçen yıla göre 1.5 puanlık artış olduğu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Eylül itibariyle toplam istihdam 31 milyon 686 bin

“Aylık bazda istihdam edilenler 59 bin kişi azalmış” diyen Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, ağustostan eylüle çalışabilir nüfus 48 bin kişi artarken, istihdam edilenler 59 bin kişi gerilemiş. Eylül itibariyle toplam istihdamın ise 31 milyon 686 bin kişi olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla bunun daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti.