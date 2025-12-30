KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklandı. Hem ekim ayına hem de bir önceki yılın kasım ayına göre 0,1 puan arttı. Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, ekimden kasıma çalışabilir nüfus; 43 bin kişi, işgücü; 128 bin kişi, istihdam edilenler ise 75 bin kişi artmış. Asıl izlenmesi gereken toplam çalışan sayısı, kasım itibariyle 32 milyon 737 bin kişi oldu. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 0,6 puan azalış, geçen yıla göre 0,9 puanlık artış olduğunu görüyoruz. Genç nüfustaki işsizlik oranı da bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu” diye konuştu.

“Orta vadeli değil uzun vadeli bir planımız da olmalı”

Zeytinoğlu; “Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. İşgücüne katılım oranında; Güney Kore’nin 10 puan, Almanya, Macaristan, Slovakya’nın 7 puan, Çekya, Polonya, İspanya’nın 6 ila 4 puan aralığında, Hindistan ve Bulgaristan’ın 1,5 puan altındayız. İşsizlik konusunda sadece orta vadeli değil uzun vadeli bir planımız da olmalı. Bunu da ülkemize yabancı sermayenin de çekilmesiyle başarabileceğimizi düşünüyoruz. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda ortaya konulan üretkenliğin artırılması, beşeri sermayenin değişen demografik yapıyı dikkate alarak nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve işgücü verimliliğinin artırılması başlıklarında önümüzdeki dönemde somut adımların atılacağına inanıyoruz. Özellikle savunma sanayii, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda işgücü yetiştirmeye yönelik programların desteklenmesini önemli görüyoruz. Program süresince enflasyonu düşürmeye yönelik makroekonomik politika çerçevesiyle uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen bir büyüme patikasıyla istihdam ve işgücünün yeniden ivmelenmesinin sağlanmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.