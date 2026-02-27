KSO Başkanı Zeytinoğlu işgücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak açıklandı. Aralık ayına göre 0,3 puan arttı, bir önceki yılın ocak ayına göre 0,4 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 516 bin kişi, bir önceki yılın ocak ayına göre 681 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu. Bir önceki ay bu rakam 32 milyon 469 bin düzeyindeydi. Son dönemde hep vurguladığımız “86 milyon nüfusumuzun içinde çalışan sayısının 32 milyon olması bize yetmiyor. Bu rakam ABD’de 159 milyon, Japonya’da 60 milyon, Kore’de 25 milyon, Almanya’da 43 milyon bandında” söylemimizin tersi yönde 31 milyon bandına gerilemesinden endişe duyuyoruz. Atıl işgücü oranının ise ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 29,9 olması da oldukça dikkat çekici” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu “2025 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalmış, 5 milyon bandının altına gerileyerek 4 milyon 984 bin rakamını görmüştü. İmalat sanayinde ise bu düşüşün yüzde 3,9’a dayandığını, geçen yılın aralık ayına göre 180 bin 633 kişi azalarak 4 milyon 453 bine gerilediğini görmüştük. Sanayi istihdamındaki ivmelenmeyi tekrar yakalamamız büyük önem taşıyor. Bu anlamda geçtiğimiz hafta açıklanan “İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı’nın” imalat sanayinde üretim sürekliliğini güvence altına almasını ve çalışan sayımızın bir an önce 33-34 milyon bandına çıkmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.