KSO Başkanı Zeytinoğlu: İthalatta geçen yıla göre yüzde 14'lük gerileme oldu

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 0.3 arttı. Bu ihracat rakamı eylül ayları içerisinde en yüksek değer oldu. Ancak ihracat artış hızının yavaşladığını görüyoruz. Burada en büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama ile döviz kurlarının ihracatı destekler seviyede olmamasının etkileri olduğunu düşünüyoruz. Kurların rekabetçi seviyede olmasını üretim ve ihracat artışları açısından çok önemsiyoruz. Bunun tüketim malları ithalatı talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden sadece İtalya ile yüzde 19.2 artış olduğunu, Almanya ile yüzde 4.4, ABD ile yüzde 12.7, Irak ile yüzde 6.2, İngiltere ile yüzde 11.1’lik gerilemeler olduğunu söyledi.

Eylül ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Eylül ayında ithalat 27 milyar 658 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.1’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 14.9’luk artış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 23.6 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 37.4 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Enflasyondaki aylık artışların hız kestiğini görüyoruz"

Zeytinoğlu, eylül ayı enflasyon oranlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında TÜFE aylık yüzde 4.75 artarak yıllık yüzde 61.53’e yükseldi. ÜFE ise aylık yüzde 3.40 artarak yıllık yüzde 47.44’e geriledi. Döviz kurlarının stabil etmesiyle, enflasyondaki aylık artışların hız kestiğini görüyoruz. ÜFE’deki aylık artış, geçen yılın gerisinde kaldı ve yıllık ÜFE’de 1.97 puanlık gerileme oldu” dedi.

“İhracatın zorlanmaması için kurların biraz daha değerlenmesi gerekli”

Zeytinoğlu, enflasyonla mücadele noktasında kurun baskılanmasının kabul edilebilir olduğunu ancak bu durumun üretim ve ihracatı etkilediğinden sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, “Bu durumda ihracatımız yavaşlarken ithalat tarafında tüketim malları ithalatının artışının daha hızlı olduğunu görüyoruz. İhracatın zorlanmaması için kurların biraz daha değerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, ihracat ve üretimin yavaşlamasının işsizliği de artırıcı yönde etkileyebileceğini biliyoruz. Kurun rekabetçi olmasının ihracatı desteklemesinin yanında, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu, cari açığa da olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.