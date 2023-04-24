KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Nisan ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.4 ile geçen yılın aynı ayına göre 2.4 puan gerilerken, mart ayına göre 1.9 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise nisan ayında yüzde 71.6 ile geçen yıla göre 0.2 puan, mart ayına göre 0.6 puan arttı. Sektörlere baktığımızda; nisan ayında otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.



“Kocaeli pozitif ayrışıyor”

Zeytinoğlu, kapasite kullanımlarında Kocaeli’nin pozitif ayrıştığını ifade ederek, ihracat yapan bir il olmasının faydaları olduğunu söyledi. Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “Nisan ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının mayıs ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 22’si mayıs ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 20’si dış siparişlerinin mayıs ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” diye konuştu.