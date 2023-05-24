KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

KOCAELİ - Zeytinoğlu, “Mayıs ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76 ile geçen yılın aynı ayına göre 2 puan gerilerken, nisan ayına göre 0,6 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 71,8 ile geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken, nisan ayına göre 0,2 puan arttı. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 59’u kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda ise; mayıs ayında otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kocaeli Firmaları

Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “Mayıs ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının haziran ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 22’si haziran ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 20’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 21’i dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 17’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 62’sinde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” açıklamasında bulundu.