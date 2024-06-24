KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Ekonomi - Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Mayıs ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 7,1 milyar TL, bütçe giderleri 787,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe mayıs ayında 219.4 milyar TL fazla verdi. Ocak-Mayıs bütçe açığı ise 471,9 milyar TL oldu” dedi.

Mayıs ayı vergi gelirleri 898,4 milyar TL olarak gerçekleşti

Zeytinoğlu açıklamasında, “Mayıs ayında bütçe gelirlerdeki artış yüzde 83.3 olurken, giderlerdeki artış oranı yüzde 83.0 olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 70.2’lik, dahilde alınan KDV’de yüzde 108.3’lük, ÖTV’de yüzde 86.3’lük artışlar olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında bütçenin fazla vermesinde kurumlar vergisi ödemelerinin de etkisi oldu. Mayıs ayında vergi gelirleri 898,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderler tarafında ise personel giderlerinde yüzde 133.6’lık ve cari transferlerdeki yüzde 106.3’lük artışlar dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

Kapasite kullanım oranı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını da değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Türkiye genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek yüzde 76.3 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0.5 puan azaldı. Türkiye genelinde, Kurban Bayramı nedeniyle çalışma günü sayısının az olması, kapasite kullanımını sınırladı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre değişmedi ve 71,8 oldu,mayıs ayına göre ise 0.2 puan arttı. Sektörlere baktığımızda ise haziran ayında otomotiv, inşaat, kimya ve metal sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Kocaeli firmaları Temmuz ayı iç ve dış ticaret piyasa beklentileri

Haziran ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının temmuz ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 17’si temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 22’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 61’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 16’sı dış siparişlerinin temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 26’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 58’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.