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KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı cari denge verisini değerlendirdi  

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayı cari denge verisine ilişkin açıklamada bulundu

Sabiha Toprak
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KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı cari denge verisini değerlendirdi  
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 Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Kasım ayında cari denge 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi. Yıllık açık 7 milyar 372 milyon dolar oldu. Yıllık açıktaki 245 milyon dolarlık artışta, dış ticaret açığındaki yükselişin etkisini görüyoruz. Kasım ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre 746 milyon dolar artışla 5.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesinin katkısı ise 3.7 milyar dolar oldu. Bu kalem de bir önceki yılın 971 milyon dolar üzerinde. Bu da açığı sınırlayan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Zeytinoğlu, “ 2024 yılını 9-10 milyar dolar civarında cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz” 

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Aralık ayında ihracatımız 23.5 milyar dolar ile aralık ayları içerisinde en yüksek değere ulaşmıştı. Ancak, dış ticaret açığında da yüzde 44.7’lik artış olmuştu. Dış ticaret açığındaki yükselişin cari açığa yansıyabileceğini, hizmet gelirlerinin de katkısıyla 2024 yılını 9-10 milyar dolar civarında cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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