KSO Başkanı Zeytinoğlu Kasım ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Kasım ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 74.4 ile ekim ayına göre 0.2 puan arttı, geçen yılın aynı ayına göre 1.7 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise kasımda yüzde 70.8 ile ekim ayına göre 0.2 puan arttı, yılın aynı ayına göre 0.5 puan geriledi. “Kasım ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının yüzde 61’i kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını, yüzde 39’u azaldığını bildirdi.” diyen Zeytinoğlu, sektörlere baktığımızda ise kasım ayında otomotiv, kimya, metal ve makine sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kasım ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının aralık ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 8’i aralık ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 35’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 15’i dış siparişlerinin aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 26’sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 59’unda ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” şeklinde konuştu.