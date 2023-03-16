KSO Başkanı Zeytinoğlu Mart ayı meclis toplantısında ekonomik verileri değerlendirdi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “4. çeyrek büyüme rakamımız geldi. Yüzde 3,5’lik bir büyüme kaydettik. Yavaşlayan bir büyümemiz oldu. Ama yılın tamamında 5,6’lık bir büyüme ile yılı tamamlamış olduk. İnşaat, tarım ve ormancılıkta bir gerileme yaşandı. Ama inşaat dışında diğer veriler pozitif.” dedi.

“Deprem ihracatımızı etkiledi”

Zeytinoğlu, Şubat ayı ihracat verilerine değinerek şunları kaydetti: “Uzun süredir büyüyen ihracatımız yüzde 6,4’lük bir azalma gösterdi. Bunun birçok nedeni var. Depremin etkileri var. Hem Çin’den gelen rekabetin artması ve Çin’in taşıma fiyatlarının Türkiye’den daha ucuz olması bizi önemli oranda etkiledi. İhracatımızda ilk beş ülkeye baktığımızda 1,7 milyarla Almanya birinci sırada yer alıyor. İtalya 1 milyar 115 milyon, Amerika 1 milyar 87 milyon, Rusya 1 milyar 14 milyon dolar ile sıralamada yer alıyor. İngiltere ile olan ihracat rakamımız ise 849 milyon dolar. Burada yüzde 22,5’lik bir azalma var. Bölgesel baktığımızda Avrupa Birliği ile 8 milyar 47 milyonluk ihracat gerçekleştirdik. Diğer Avrupa ülkelerine 3 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Avrupa ihracatımız, ihracatımızın neredeyse yüzde 60’ına tekabül ediyor. Buda çok önemli bir veri.” diye konuştu.

“İhracat düştü, ithalat arttı”

Şubat ayı ithalat verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, “Şubat ayında 30 milyar 833 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 28 günlük Şubat ayında oldukça yüksek bir oran. Yüzde 10’luk bir artış var. Aynı ay içerisinde ihracatımızda düşüş, ithalatımızda ise artış yaşadık. Alt kalemlere baktığımızda yatırım mallarında yüzde 31’lik artış görüyoruz. Hammadde de yüzde 3 artış gerçekleşti. Tüketim mallarında ise artış yüzde 64,4 olarak gerçekleşti.” dedi.

“İstihdamda artış var”

Zeytinoğlu, “İşsizlik oranlarına bakıldığında Ocak ayında azalma olduğunu görüyoruz. İşsizlik yüzde 10,2’den yüzde 9,7’ye düştü. Çalışan sayılarında artış gerçekleşti. Yıllık bazda bir önceki yılın Ocak ayına göre çalışan sayısı 354 bin kişi artmış. Çalışabilir nüfusta ise 64 bin kişilik bir artış var. İş gücüne katılımda 188 bin kişilik bir artış yaşandığını görüyoruz.” diye konuştu.

“Cari açık büyümeye devam etti”

Cari açık konusuna da değinen Zeytinoğlu, “Ocak ayı itibari ile cari açığımız 51 milyar 686 milyon dolara yükseldi. Aylık açık 9 milyar 850 milyon dolar. Hizmet gelirleri bu sene 1 milyar dolarlık artış ile 2021’e göre daha iyi olmasına rağmen cari açığımız büyümeye devam etti. Şubat ayı verisi de bir sonraki ay artış olarak karşımıza çıkacak.” dedi.

“Baz etkisi ile üretici fiyatları düştü”

Zeytinoğlu, “Enflasyon verileri TÜFE için yıllık yüzde 55.18, aylık yüzde 3.15 olarak gerçekleşti. ÜFE endeksi ise yıllık yüzde 76,60, aylık ise yüzde 1.6 olarak gerçekleşti. Baz etkisiyle üretici fiyatlarında bir düşüş var.” dedi.

“Kocaeli’nin ihracat ve ithalatında azalma yaşadık”

Zeytinoğlu, “Kocaeli verilene baktığımızda ihracatımız, 2 milyar 854 milyon dolar. İthalatımız ise 5 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 2,4’lük bir azalma var. İthalatta ise yüzde 3,4’lük bir azalma var. İki aylığa baktığımızda ise ihracatımızın 5 milyar 821 milyon dolar, ithalatımızın ise 11 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.



“Dolar kuru TÜFE ve ÜFE’ye göre farklı olmalıydı”

Zeytinoğlu, “Endeksin 100 olması halinde, TÜFE bazlı bakarsak doların 13.35 TL olması gerekir. ÜFE bazlı baktığımızda ise doların 24.182 olması gerekiyor. Bugünkü kuru baz alırsak neredeyse 5 TL üzerinde olmalı.” diye konuştu.

“Kapasite kullanım oranlarında gerileme var”

Şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendiren Zeytinoğlu, “Kapasite kullanım oranı verilerini Türkiye’de yüzde 75.2, Kocaeli’de ise yüzde 70.6 olarak aldık. Geçen yıla göre Türkiye’de 1.4 puan, Kocaeli’de ise 0.3 puan gerileme yaşandı. Bir yavaşlama söz konusu. Sanayi üretimine baktığımızda yıllık artış yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Sermaye mallarında yıllık bazda yüzde 18.9, orta ve yüksek teknolojide yüzde 12.1, yüksek teknolojide ise yüzde 10’luk bir artış var. Bu rakamları çok değerli ve önemli görüyoruz.” KOÜ Rektörü Zafer Cantürk: “Üniversitelerimizin meslek edindirmenin yanı sıra girişim ekosisteminin sürekli insan kaynağını besleyen aracı olması gerekir.” dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Nuh Zafer Cantürk, “Sanayici dostlarımızla OSB ziyaretlerimizde keşke mühendis olsaydım dediğimi itiraf etmek istiyorum. Mühendis olmak teknoloji ile uğraşmak gerçekten çok kıymetli. Kocaeli Üniversitesi hastanesi ile ön plana çıkan bir kuruluş. Göreve geldiğim andan itibaren Kocaeli’nde teknoloji, mühendislik, denizcilik ve uzay fakültelerinin ön plana çıkmasını istedim ve bunu her zaman vurguladım. Sanayici dostlarımızla birlikte Kocaeli gibi bir sanayi laboratuvarını avantaja çevireceğiz.” diye konuştu.

“Ulusal kalkınma hamlesinin geniş kesimlerce benimsenmesi gerekli”

Son 300 yılda üç sanayi devrimi ile büyük gelişmelerin olduğuna dikkat çeken Cantürk, “Hayatımızda büyük değişimler oldu. 4. sanayi devrimi ile bugün içinde bulunduğumuz dijital teknolojiler, yapa zekâ gibi gelişmeler ile pek çok şeyi uzaktan yapabiliyoruz. Batı ülkeleri Endüstri 4.0, Japonlar Toplum 5.0, Çinliler Made in China 2025 inisiyatifleri ile mücadele etmeyi sürdürüyorlar. Ülkemizin ulusal kalkınma hamlesini başarı ile gerçekleştirmesi için bu hedefin geniş kesimlerce benimsenmesi gerekiyor. En önemli yatırım insanoğluna yapılan yatırımdır. Bunun içinde devletimiz bir takım mekanizmalar ile bunu hızlandırmaya çalışıyor. 81 ilde kurulan Deneyap atölyeleri, Teknofest gibi festivaller, uluslararası programlar ile süreç hızlandırılmaya çalışılıyor.” dedi.

“Sanayi ve Üniversite arasında oluşturulacak birliktelik ülkemize ciddi katkı sağlayacaktır”

AR-GE harcamalarına yapılan yatırımların her geçen gün arttığını belirten Zafer Cantürk, “2020 yılında AR-GE’ye 54 milyon TL civarında harcama yapılmış. Bunun yüzde 45’i yüksek teknolojili faaliyetler için kullanılmış. Ülkemizde AR-GE’ye, araştırmaya büyük ilgi ve heves var. İleri teknoloji, inovasyon, dijital dönüşüm, sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye, altyapı gibi bileşenlerle küresel rekabete girmiş bulunmaktayız. Bu işi gerçekleştirmek için sanayi ve Üniversite arasında oluşturulacak birliktelik dünyada olduğu gibi ülkemize de ciddi katkı sağlayacaktır. Üniversitelerimiz sadece meslek edindirmek için değil, girişim ekosisteminin sürekli insan kaynağını besleyen aracı olması gerekiyor. Üniversite bünyesinde teknoloji kulüpleri, sanayi destekli projeler, eğitim ve staj gibi faaliyetlerle öğrencilerimizin geliştirilmesi gerekiyor. Önlisans, lisans ve doktora sayımızın artırılması gerekiyor. Kocaeli Üniversitesi olarak bizde araştırmacı bir üniversite olmak istiyoruz. Sanayicinin desteği ile bunu başaracağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.