KSO Başkanı Zeytinoğlu: Merkez Bankası faiz kararı 250 baz puan düşüş yönünde olmalı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) haziran ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlık yaptığı meclis toplantısına, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı online olarak katılım sağladı. 6 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclise Kocaeli Üniverisitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk konuk olarak katıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu aylık faaliyet raporu sunumunda, “Mayıs ayında; İhracat 24 milyar 75 milyon dolar, yüzde 11,4 olarak tarihi rekor kırdı. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracatta; Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin artmasının da pozitif etkisi olduğunu düşünüyoruz. Hedeflerimiz açısından, başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla aylık bazda 25-26 milyar dolar ihracat seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre Mayıs ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracat 3 milyar 611 milyon dolar, ithalat 7 milyar 235 milyon dolar. İlk beş aylık döneme baktığımızda ihracat 16 milyar 609 milyon dolar, ithalat 32 milyar 457 milyon dolar. Beklentilere paralel, enflasyondaki yükseliş eğiliminin mayıs ayında devam ettiğini görüyoruz. Haziran itibariyle baz etkisiyle de düşüş eğiliminin başlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

Net rezerve artışı 71,5 milyar dolara ulaştı

Zeytinoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek 7 Haziran’da Nisan’dan bu yana net rezervlerdeki artışın 71,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Oysa ki bizim için önemli olan yabancı para girişinin kısa vadeli olması yerine istihdam yaratan yabancı sermayenin gelmesi ve ihracatımızın artması. Bu nokta da Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararının 250 baz puan düşüş yönünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye genelinde, Kurban bayramı nedeniyle çalışma günü sayısının az olması kapasite kullanımını sınırladı, ilimizde ise bayram nedeniyle eksik çalışma gününe rağmen bazı sektörlerde sipariş sezonunun açılması, kapasite kullanımına geçen aya göre az da olsa olumlu yansıdı” ifadesini kullandı.

“İSO 500’de 80 firmamız yer aldı”

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde 2023 yılında 80 firmamız yer aldı diyen Zeytinoğlu, “Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl üçüncü sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl ikinci sırada yer aldı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 38 oldu. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda sayı 80 oluyor. İlk 500’e girmeyi başaran firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek yıl açıklanacak olan 2024 yılı sonuçlarında ise daha çok firmamızın ilk 500’e yükselmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Üniversitelerle işbirliği içindeyiz”

İlimizde “Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği”nin geliştirilmesi, Odamızın ana stratejileri arasında yer alıyor diyen Ayhan Zeytinoğlu, “Bu stratejimiz kapsamında KOÜ başta olmak üzere bölgemizdeki üniversiteler ile senelerdir işbirliği içindeyiz. Oda olarak bu konudaki tecrübelerimize göre bu işbirliği çalışmalarının 3 ana başlıkta toplanmasının daha verimli olacağını düşünüyoruz. Birinci başlık üniversite ve özel sektördeki Ar-Ge altyapılarının karşılıklı bilinir olması. İkinci başlığımız Ar-Ge Projelerinde üniversite-sanayi işbirliği. Üçüncü başlığımız ise ortak staj programları ve tez konularının sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilmesi” dedi.