KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Kocaeli

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 7.1 oranında artış gösterdi. Üretimde baz etkisiyle de birlikte yıllık bazda gerçekleşen yüzde 7.1’lik artışıolumlu değerlendiriyoruz. Sektörlere baktığımızda sermaye malları ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki artışların ön plana çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, “Yıllık değişimlerde en yüksek artışlar yüzde 21 ile sermaye malları ve yüzde 19 ile orta yüksek teknolojili ürünlerde karşımıza çıkıyor. Bu kalemlerdeki artışları katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından önemsiyoruz. Bunun yanında yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 8.5, imalat sanayinde yüzde 7.7, ara mallarındaki yüzde 6.2’lik artışları da değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.

Zeytinoğlu dayanıklı tüketim malları kaleminde yüzde 4.6’lık gerilemeye ilişikin enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde, tüketim mallarına yönelik harcamalarda azalma eğilimi gözlendiğini belirtti.