KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi şubat ayında yıllık bazda yüzde 8.2, aylık bazda yüzde 6 geriledi. Deprem felaketinin yaşandığı şubat ayı tüm ülke için zorlu geçen bir aydı. İhracat ve kapasite kullanımları gibi öncü göstergelerde gerçekleşen gerilemelerden, şubat ayı üretim ivmesinin yavaşlayabileceğini tahmin ediyorduk. Ancak mart ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracatın üretime de yansımalarının görülerek toparlanmalar olabileceğini bekliyoruz” dedi.

Alt kalemler

Sektörlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimindeki gerilemeye rağmen alt kalemlerine baktığımızda; sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 4.5’luk, yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 16.5, aylık yüzde 6.8’lik artışları değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.