KSO Başkanı Zeytinoğlu: Türkiye ve Kocaeli’nin kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Şubat ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.2 ile geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan, ocak ayına göre 0.1 puan geriledi.

Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise şubatta yüzde 70.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan gerilerken, ocak ayına göre 0.2 puan arttı. Sektörlere baktığımızda ise şubat ayında otomotiv, kimya, metal ve makine sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“Kocaelili firmaların beklentileri”

Şubat ayında sanayi kuruluşlarına yönelik yapılan araştırmada firmaların yüzde 54’ünün kapasite kullanım oranlarının arttığını söyleyen Zeytinoğlu, Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Zeytinoğlu, “Şubat ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 21’i mart ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 61’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 17’si dış siparişlerinin mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 19’u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” dedi.