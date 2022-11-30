KSO Başkanı Zeytinoğlu üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Ekonomimizin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdüğünü görüyoruz. Üçüncü çeyrekte, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor” dedi.

“İnşaat sektöründe yüzde 14.1’lik daralma yaşandığını görüyoruz”

Zeytinoğlu, “Verilerinin detaylarına baktığımızda; sanayide yüzde 0.3 imalat sanayinde yüzde 1.7 hizmetler sektöründe yüzde 6.9 ve tarımda da yüzde 1.1’lik artışlar olduğunu; inşaat sektöründe ise yüzde 14.1’lik daralma yaşandığını görüyoruz. Hane halkı tüketimi ise yüzde 19.9 arttı” ifadelerini kullandı.

“2022’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatı yüzde 12.6 ithalat yüzde 12.2 arttı” diyen Zeytinoğlu, “Üçüncü çeyrekte net ihracat ekonomiye 2.9 puan katkı verdi. İthalat ise 2.24 puan geriledi. Net dış ticaretten büyümeye 0.66 puanlık katkı geldi. Son çeyrekte yine küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisiyle dış ticaretten büyümeye benzer katkı geleceğini söyleyebiliriz. Arzumuz ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” diye konuştu.

“Makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 14.3 artış oldu”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, makine ve teçhizat yatırımlarında artış sürmesine rağmen inşaat yatırımlarında daralma olmasının toplam yatırımları yüzde 1.3 gerilettiğini söyleyerek, “Toplam yatırımların üç çeyreğin ardından, bu yıl üçüncü çeyrekte yeniden gerilediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 19.9 gerileme olurken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 14.3 artış olmuş” dedi.