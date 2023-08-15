KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan bütçe değerlendirmesi

EKONOMİ / KOCAELİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında bütçe gelirleri 504.41 milyar TL, bütçe giderleri 455.84 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 74.7 olurken, gelirlerdeki artış yüzde 156.1 oldu. Gelirlerdeki artış oranının giderlerin üzerinde gerçekleşmesiyle bütçe temmuzda 48.57 milyar TL fazla verdi. Bu gelişmeyle ocak-temmuz dönemi bütçe açığı ise 434.65 milyar TL’ye geriledi” dedi. Denk bütçenin önemine değinen Zeytinoğlu, bu durumda daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabileceğini ifade etti.

Vergi gelirleri

Temmuz ayı bütçe gelirlerinin alt kalemlerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Bütçede verilen fazla vergi gelirlerinin katkısı dikkat çekiyor. Ancak bazı kalemlerdeki artışların tek seferlik olduğundan önümüzdeki aylarda bütçeyi bu ölçüde desteklemeyeceğini de biliyoruz. Vergi gelirleri temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 166.7 artışla 450.31 milyar TL ile olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 162.3, dahilde alınan KDV’de yüzde 438.1, ÖTV’de yüzde 130.3’lük artışlar var. Yine ithalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 96.2’lik artış var. Giderler tarafına baktığımızda, cari transferler kaleminde yüzde 40.4, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 123.8, sermaye giderlerinde yüzde 40.6 ve sermaye transferleri kalemlerinde yüzde 455.5’lik artışlar olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.