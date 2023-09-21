KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan deprem bölgesi için seferberlik çağrısı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası’nın Eylül ayı meclis toplantısı KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Mecliste KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ağustos ayı aylık faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Zeytinoğlu, deprem farkındalığı ile ilgili yaptıkları projeleri anlatarak KOÜ Öğretim üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Şerif Barış ile düzenlenen eğitimlere firmalardan yeteri kadar talep olmadığını iletti. Meclis üyelerine "El Verin Ev Yapalım" kampanyası konusunda tekrar çağrı yaptı ve bugüne kadar ki çağrılarına karşı desteğin az kalması sebebiyle sitem etti. Zeytinoğlu, KSO olarak deprem bölgesinde 10 konut yaptırmaya karar verdiklerini söyleyerek, “Firmalarımızın bu seferberliğe katılmasını bekliyoruz” dedi.

İstihdam yıllık 909 bin artış

Konuşmasına ekonomik verileri değerlendirerek başlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Orta Vadeli Program yedi öncelikli yapısal alan olarak; büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı, başlıklarını içeriyor. Yeni OVP’nin öngörülebilirliği destekleyen ve yapısal adımları da içeren bir program olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik AB kurumları ve üye ülkeler nezdindeki çalışmaların yoğunlaştırılmasına ilişkin hedeflerle birlikte yeşil ve dijital dönüşüme odaklanılması çok kıymetli. İşgücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesinin öngörülmesini ve program boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artmasının hedeflenmesini olumlu buluyoruz.”

Yatırım iklimini iyileştireceğine inanıyoruz

Zeytinoğlu, “OVP’de bütçe çerçevesinde, kamu cari harcamalarında rasyonelleşme hedefi kapsamında daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkânına ulaşabilmek için mali disiplinden taviz vermeden denk bütçenin sağlanması noktasında bu hedeflerin uygulanabilmesi önemli. Ayrıca gelir vergisi, kurumlar vergisi ve vergi usul kanunu gibi temel vergi kanunlarının adil bir vergi sistemi çerçevesinde güncellenmesi yönündeki düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefini de olumlu karşılıyoruz. Kurumlar vergisinin de Avrupa’da rekabet ettiğimiz diğer ülkelerle benzer oranlara çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonla mücadele ve istikrara yönelik içerdiği adımlarla birlikte ülkemizdeki yatırım iklimini iyileştireceğine inanıyoruz” dedi.

Deprem farkındalığı projeleri üretiyoruz

1999 Gölcük depreminin acıları aradan geçen 24 yıla rağmen hala tazeyken, bu yıl Kahramanmaraş merkezli ve çok büyük bir coğrafyayı etkileyen şiddetli depremler yaşadık diyen Zeytinoğlu, “Oda olarak deprem başta olmak üzere doğal afetler konusunda üyelerimizi bilinçlendirmek ve farkındalıklarını arttırmak için bazı projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. 1989 yılında APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini başlattı. Halen devam eden telsiz sistemi projemizde, ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu projemizi revize ederek ağı genişletmek için AFAD, ASELSAN, KBB İtfaiye Müdürlüğü ile işbirliği başlattık” dedi.

“Sizlerden tekrar destek istiyorum”

2018 yılından bu yana KSO Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi düzenliyoruz. Bu yılki ana temamız da “Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?” dı. KSO olarak Afet Komisyonu’nu kurduk. İtfaiye bulunmayan OSB’lerde itfaiye teşkilatlarının kurulması, KBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan itfaiye müdahale destek sistemi yazılımının yaygınlaştırılması için görüşmeler yaptık.

Bu arada "El Verin ev yapalım" kampanyası Hasan Tahsin Tuğrul başkanımla ben konut yapma yolunda adım attık. KSO Yönetim Kurulu olarak 10 tane konut yapma kararı aldık. Bu konuda sizlerden destek istiyorum. Beklediğim tepkiyi bugüne kadar göremedim, sizlerden tekrar destek istiyorum.”