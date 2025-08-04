KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan temmuz ayı dış ticaret ve enflasyon değerlendirmesi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuz ayı dış ticaret ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında ihracatın aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Zeytinoğlu, enflasyon cephesinde ise daha düşük seviyeler beklediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 952 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, aylık bazda ihracatta tüm zamanların en yüksek değeri. En büyük ticaret partnerimiz Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlardaki talep artışıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeleri görebileceğimizi umuyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, temmuz ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkeye bakıldığında Almanya ile yüzde 12.4, İngiltere ile yüzde 3.8, ABD ile yüzde 9.3, Birleşik Arap Emirlikleri ile yüzde 45.5 ve İtalya ile yüzde 8.1’lik artış kaydedildiğini aktardı.

“Tüketim malları ithalatında dikkatli olunmalı”

İthalat verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ithalat 31 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6’lık artış var” ifadelerini kullandı.

Alt kalemler itibarıyla yatırım (sermaye) mallarında yüzde 13.8, hammadde (ara mal) ithalatında yüzde 0.1 artış olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Kurun etkisiyle tüketim malları ithalatında da yüzde 17.2’lik artış görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik kalemlerdeki artış sevindirici olsa da dış ticaret açığını azaltmak açısından tüketim malları ithalatında daha dikkatli olunmalı” şeklinde konuştu.

“ÜFE sanayici için olumlu”

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 2.06 artarak yıllık yüzde 33.52’ye, ÜFE ise aylık yüzde 1.73 artışla yıllık yüzde 24.19’a geriledi. Enflasyonda daha düşük seviyeleri görmeyi bekliyoruz” dedi.

TÜFE’de aylık bazda en fazla artışın alkollü içecekler, tütün ve konut harcamalarında görüldüğünü belirten Zeytinoğlu, “ÜFE tarafında aylık artışın daha düşük olması sanayiciler açısından üretim maliyetleri bakımından olumlu. Burada en yüksek artış madencilik, taşocakçılığı ve enerji sektörlerinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.