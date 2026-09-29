KSO, Fransa ile ticaret ve vize için iki protokol imzaladı

Kocaeli

Kocaeli ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Kocaeli-Fransa Dış Ticaret, Yatırım ve Proje Finansmanı Toplantısı ile İş Birliği Protokolleri İmza Töreni, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra proje finansmanı olanakları ele alındı.

Program kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası ile Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) arasında, iki ülke ve bölge arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ile karşılıklı iş ve yatırım fırsatlarının artırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokole KSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu ile CCIFT Yönetim Kurulu Başkanı Franck Mereyde imza attı.

Kocaelili sanayicilerin Fransa iş vizesi süreçlerinde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik anlaşmaya ise KSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu ile Isabelle Dumont imza attı. Anlaşma kapsamında, KSO üyelerinin Fransa’ya yönelik iş vizesi başvurularında kolaylık sağlayacak özel bir mekanizma oluşturulacak..

“Bu buluşma, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek adına başlangıç olacak”

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin Fransa Büyükelçiliği’ne gösterdikleri iş birliği adına çok teşekkür ediyorum. Teknik toplantılarımızın ardından, Sayın Büyükelçimizle üyelerimize yönelik vize kolaylığı anlaşması ve Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanıyla da bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Bu buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir başlangıç noktası olacağına inanıyoruz. Türkiye ile Fransa arasındaki güçlü bir dayanışmanın, ekonomik açıdan değerli fırsatlar yaratacağı kanısındayız” dedi.

“Fransa ile ticari ortaklık yapmak isteyen Kocaelili firmalara destek sunmaya hazırız”

Fransa Büyükelçiliği Bölgesel Ekonomi Servisi Direktörü Jérôme Baconin, “Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliklerini çok önemsiyoruz. İmzalanan iş vizesi ve iş birliği anlaşmalarının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli bölgesinde yeni iş birlikleri geliştirmeye oldukça istekliyiz. Kocaeli’nin güçlü bir ticaret yapısı var ve bölgede çok sayıda Fransız firma faaliyet gösteriyor. Fransa ile ticari ortaklık yapmak isteyen Kocaelili firmalara destek ve imkan sunmaya hazırız. Bir sonraki basamakta Fransız şirketlerini Kocaeli’de, Kocaeli’deki Türk şirketlerini ise Fransa’da görmek istiyoruz. Bu şekilde Kocaeli ve Fransa arasında daha güçlü bir bağ kurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“İki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik iş birliği kazanmaya devam edecek”

Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Franck Mereyde, Türkiye ile Fransa arasındaki ortaklığın onlarca yıllık karşılıklı faydaya dayandığını belirterek, “Türkiye ile Fransa arasındaki ortaklık, onlarca yıllık karşılıklı faydaya dayanıyor. Kocaeli’de imzalanan bu iş birliği protokolünü çok önemsiyoruz. Bu protokol, ortak çabalarımızı derinleştirmek ve iş ekosistemlerimize daha da büyük değer sunmak üzere tasarlanmış kurumsal ortaklığımızda yeni bir sayfayı işaret ediyor. Sahadaki rekabet ne olursa olsun, iki ülke arasındaki dostluk ve ekonomik iş birliği kazanmaya devam edecek” diye konuştu.

“Bu anlaşma, Fransa’nın Türkiye’deki ortaklarıyla uzun süreli ekonomik bağlar kuracak”

İmzalanan anlaşmaların Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, “Bugün, iş seyahatlerindeki vize başvuru süreçlerini kolaylaştıracak çerçeve anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlaşma, Fransa’nın Türkiye’deki ortaklarıyla uzun süreli ekonomik bağlar kurma yönündeki niyetini ve taahhüdünü somut bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda ekonomik aktörleri destekleme yönündeki çabalarımızı da güçlendiriyor” şeklinde konuştu.