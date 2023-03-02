KSO, meslek erbaplarını öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın 7 yıldır meslek liselerine yönelik yürüttüğü ‘Meslek Erbabı’ projesi kapsamında öğrencilere yönelik seminerleri devam ediyor. KSO Temsilcisi Proje Koordinatörü Rahmi Çelikel, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Bilişim Teknolojisi öğrencileri ile Demirok Mekatronik İmalat Montaj ve Taahhüt A.Ş. kurucu ortağı Muhammet Çalışkan’ı buluşturdu.

“Çocuk yetiştirmede 4 ana prensip vardır”

Öğrencilere şirketini tanıtan iş insanı Çalışkan, eğitim hayatını ve iş süreçlerini paylaştı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgiyle dinlediği sunumda Çalışkan, çocuk yetiştirmede dikkat edilecek hususlara ilişkin konuştu, “Çocuk yetiştirmede 4 ana prensip vardır. Sağlıklı, sorumlu, sosyal ve savaşan çocuk yetiştirmek önemlidir” dedi. Başarılı olmuş iş adamları ve sporcuların hayatlarından örnekler veren Çalışkan, bu günkü gençliğin potansiyelini keşfederek çok şeyler başarabileceğinin altını çizdi.

Sunumun ikinci bölümünde kendi iş hayatından örnekler veren Çalışkan, meslek seçimi konusundaki düşüncelerini öğrenciler ile paylaştı. Çalışkan meslek seçiminde; aile kültürünün, aile geleneğinin, kişinin hayata bakış açısının, hayattan beklentilerinin, kendi ayakları üzerinde durma zorunluluğunun ve maddi imkanlarının etkili olduğunu söyledi, “Meslek seçimi tesadüflere, boş vermişliğe bırakılmamalı” dedi.

“Mücadeleci olun”

İş insanı Çalışkan, “Mesleğimizi seçerken kişisel özelliklerimizi, kapasitemizi, imkanlarımızı ve hayattan beklentilerimizi göz önünde bulundurmalıyız” diyerek gençlerin seçebilecekleri mesleklerden örnekler verdi. Çalışkan; mühendislik, bilgisayar programcılığı, finans, işletme, siyasal bilgiler, hukuk, polislik, tıp ve güzel sanatlar okunabileceği gibi aile şirketinde de bir kariyer planlaması yapılabileceğinden söz etti.

Çalışkan, “Çalışmadan asla olmaz. Hedef belirlemek, çok çalışmak, istikrarlı, azimli, hırslı, mücadeleci olmak ve kolay pes etmemek başarıyı getirir. Ayrıca tüm bunların yanında ahlaki değerlerinizden de taviz vermeyin. Yaptığınız işi sevin, sevdiğiniz işi yapın ve işinizi iyi yapın” diyerek gençlere nasihatlerde bulundu.