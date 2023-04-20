KSO Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Nisan ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un yönetiminde gerçekleştirildi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Üyeleri’nin katılım sağladığı toplantının konuk konuşmacısı ise Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar oldu. Meclis'te konuşan KSO Başkanı Zeytinoğlu sözlerine Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik ederek başladı, “Görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Ekonomik değerlendirmeler

Ardından ekonomik değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Mart ayında ihracat tarihi bir rekor kırdı. 23 milyar 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çin’den Avrupa’ya maliyetlerin düşmesinden ciddi bir rekabet baskısı altında olduğumuz bir dönemde, kurlar da ihracatı çok destekler seviyelerde değilken, tarihi rekor olması memnuniyet verici. Ve bu rekorların devam etmesi önemli. Aylık bazda 25 milyarları geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ilk altı ülke ise Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, Irak ve Rusya oldu. İthalatımız 32 milyar 170 milyon dolar gerçekleşti. Dış ticaret açığımız 8 milyar 573 milyon dolar oldu.” dedi.

Kocaeli dış ticareti

Kocaeli gümrüklerinden alınan verileri paylaşan Zeytinoğlu, “Mart ayında Kocaeli’nden gerçekleşen ihracat 3 milyar 659 milyon dolar, ithalat ise 7 milyar 161 milyon dolar oldu. İlk üç aylık döneme baktığımızda ihracat 9 milyar 481 milyon dolar, ithalat 18 milyar 680 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu artışın petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi. Şubat ayında yıllık cari açığın 55 milyar 362 milyon dolara yükseldiğini, aylık açığın da 8,78 milyon dolar olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, “Açıkta ana etken dış ticaret açığındaki artış. Dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında da dış ticaret açığındaki artış cari açığa yansıyacaktır. Ancak turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi durumunda, yıllık cari açıkta gerilemeler görebileceğimizi bekliyoruz. Ama şunu da unutmayalım, deprem nedeniyle turizm gelirleri de etkilenebilir.” diye konuştu.

Enflasyon değerlendirmesi

Enflasyona ilişkin konuşan Zeytinoğlu, “TÜFE yüzde 50,51 olarak gerçekleşti. ÜFE ise yüzde 62,45 oldu. ÜFE’deki aylık artışın yavaşladığını görü

yoruz. Baz etkisinin devam etmesiyle yıllık ÜFE’de 14,16 puan gerileme var. Öte yandan nisan ayında da kurların görece yatay seyretmesi ile birlikte elektrik ve doğalgaz indirimlerinin de etkisiyle yansımalarını görebiliriz” dedi.

Sanayi üretimi ve kapasite kullanımları

Mart ayı kapasite kullanım oranlarını paylaşan Zeytinoğlu, “Türkiye yüzde 73,5, Kocaeli’nde ise yüzde 71,0 olarak gerçekleşti. Geçen yıl ile aynı seviyede, şubat ayına göre 0,4 puan arttı. Kocaeli’nin pozitif ayrıştığını görüyoruz. Yine sanayi üretimi şubat-yıllık yüzde 8,2, aylık 6,0 geriledi. Şubatta ihracat ve kapasite kullanımları gibi öncü göstergelerdeki gerilemelerden, üretim ivmesinin yavaşlayabileceğini tahmin ediyorduk. Ancak mart ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracatın üretime de yansımalarının görülerek toparlanmalar olabileceğini bekliyoruz” dedi. Sanayi üretimindeki gerilemeye rağmen alt kalemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 4,5’luk, yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 16,5, aylık yüzde 6,8’lik artışları değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.



İşgücü verileri

İşgücü verilerine bakıldığında işsizlik oranının şubat ayında yüzde 10 gerçekleştiğini, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan gerilediğini, ocak ayına göre 0,2 puan yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Bu süreçte çalışabilir nüfus 48 bin kişi arttı. İstihdam edilenler 361 bin kişi geriledi Şubat itibariyle toplam istihdam edilenler 31 milyon 460 bin kişi oldu” diye konuştu.

Bütçe değerlendirmesi

Bütçenin mart ayında 47 milyar 22 milyon TL açık verdiğinden söz eden Zeytinoğlu, “Gelirler yüzde 83,9 artışla 286 milyar 821 milyon TL, giderler yüzde 48,5 artış ile 334 milyar 44 milyon TL oldu. Ocak-mart bütçe açığı 250,25 milyar TL olarak açıklandı. Bütçe açığı verilmemesinin faizlere de olumlu yansıyacağını biliyoruz. Bu durumda, sanayicilerin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkânına ulaşılabilecektir” diyerek ekonomik değerlendirmelerini sonlandırdı.



Ustalık telafi programı

Zeytinoğlu bir bilgilendirmede de bulunarak, “Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile ‘Ustalık Telafi Programı’ hayata geçirildi. Burada amaç; işletmelerde çalışan personelin mesleki eğitimlerini arttırarak ustalık belgesi almasını sağlamak, devlet destekleri ile çalışan personeli daha kalifiye hale getirmek. En az lise mezunu olup, yaptığı işle ilgili diploması olmayan ve bakanlık tarafından belirlenen mesleklerde çalışan tüm personel faydalanabiliyor. Konuyla ilgili Meslek Liseleri ile işbirliği içindeyiz” dedi.

Staj imkânlarından bahsetti

Adından Meclisin konuğu Prof. Dr. Mantar’a hitap eden Zeytinoğlu şunları söyledi: “Odamıza kayıtlı firmalarımızın yüzde 10’u yabancı sermayeli. Bu çok uluslu firmalarda staj yapmanın öğrenciler açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu avantajları kullanarak ilimizde üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin geliştirilmesi odamızın ana stratejileri arasında yer alıyor. Bu kapsamda; üyelerimizle birlikte üniversitelere ve araştırma merkezlerine sektörel ziyaretler düzenliyoruz. Bu ziyaretlerimiz ile laboratuvar altyapılarınızı ve kabiliyetlerinizi sanayicilerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Geçmişte sizlerin de çevre ve kimya laboratuvar altyapılarınızı tanıtmak için ziyaretler gerçekleştirdik. Pandemi nedeni ile ara verdiğimiz bu ziyaretlere, bundan sonraki süreçte hızlandırarak devam etmek istiyoruz.



“İş birliğine hazırız”

Oda olarak; akademik çalışmalarınızın ve alt yapınızın görünürlüğünü artırma noktasında katkı vermeye ve sanayiciler ile sizlerin arasında köprü olmaya, ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan yüksek lisans tezlerinin dış ticaret pazarları konusunda hazırlanması için ortak çalışmalar yapmaya, bölgemizdeki firmaların Ar-Ge proje desteklerinden daha fazla faydalanması için sizler ile işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin uzun dönem stajları konusunda işbirliği yapmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.” Zeytinoğlu, hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sözlerine son verdi.



Prof. Dr. Mantar: Üniversite-Sanayi daha iç içe olmalı

Zeytinoğlu’nun ardından kürsüye çıkan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, kısaca eğitim hayatından söz ettikten sonra üniversite sanayi işbirliğine ilişkin, “Amerika’da eğitim görürken çok zorluk çektim ama bu benim hayatımda çok önemli gelişmelere sebep oldu. Sanayi ve üniversite arasında nasıl işbirliği yapılmalı bu gördüm. Anadolu’da bir söz vardır müşterisi olmayan ürün zayi olur. O zaman müşteri olmayan AR-GE’nin de zayi olduğunu gördüm. Bizim üniversite olarak sanayiye yakın olmamız gerekiyor. Sanayide de AR-GE çalışmaları konusunda ciddi ilerlemeler var. Daha fazla işbirliği yapmalıyız. İç içe çalışmalıyız. Bunu da yapabilmek için biz üniversiteler sanayiye yaklaşmalıyız, sanayi de bizlere yaklaşmalı. Bu konuda her türlü işbirliğine açığız” diyerek çeşitli örnekler verdi. Toplantı sonrası Prof. Dr. Mantar ve KSO Meclisi birlikte iftar yaptı.