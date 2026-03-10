KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için başvurular başladı

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 32’nci kez düzenlenecek olan “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Organizasyonu”için başvurular alınmaya başlandı. Türkiye genelinden sanayi kuruluşlarının katılımına açık olan ödül organizasyonu için son başvuru tarihinin 24 Nisan 2026 olduğu bildirildi.

1995 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’de çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak gösterilen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevreye duyarlı üretim anlayışını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından titizlikle yürütülen organizasyon kapsamında, çevresel sürdürülebilirliği benimseyen ve üretim süreçlerinde çevreyi korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi hedefleniyor.

Sanayide çevre duyarlılığı ödüllendiriliyor

2015 yılında kapsamı genişletilerek Türkiye geneline açılan organizasyon, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Adını, çevre konusundaki çalışmaları nedeniyle “Çevreci Başkan” olarak anılan Şahabettin Bilgisu’dan alan ödül programı, sanayi dünyasında önemli bir prestij unsuru olarak değerlendiriliyor.

Ödül organizasyonunda büyük ölçekli işletmeler ve KOBİ’ler için ayrı kategorilerde ödüller verilirken, başvuruların yeterli olması halinde otomotiv, otomotiv tedarik, kimya, gıda, metal, makine, taş-toprak ve enerji gibi ana sektörlerde de ödüller verilecek.

Çevre bilincini artırmayı amaçlıyor

Ödül organizasyonu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kaynakların verimli kullanılmasını, üretim süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılmasını ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda KSO, “Çevre Ödülü” ve “Sektör Ödülleri” kategorilerinde çevreye duyarlı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi kuruluşlarını başvuru yapmaya davet etti. Organizasyonun temel hedefleri; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel iyileşmeyi sürekli teşvik etmek, değişen çevre anlayışlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre farkındalığını artırmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, ölçülebilir çevre yatırımları yapan ve topluma değer katan kuruluşları desteklemek.