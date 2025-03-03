KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerinin başvuruları başladı

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından her yıl düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için başvurular alınmaya başlandı. Türkiye’nin çevre bilincini yükselten ilk ve en prestijli çevre ödülleri arasında yer alan organizasyonun bu yıl 31. kez gerçekleştirilecek. Çevreye duyarlı sanayi kuruluşlarının ödüllendirileceği etkinlikte büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv, Otomotiv Tedarik, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Enerji vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılacak.

Çevreci sanayicilere büyük fırsat

İklim değişikliğinin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyon, Türkiye’ye açık şekilde yapılacak. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevrenin korunmasından sürdürülebilir üretime kadar geniş bir vizyonu sahipleniyor. Organizasyonun temel hedefleri; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel iyileşmeyi sürekli teşvik etmek, değişen çevre anlayışlarına uyumu cesaretlendirmek, çevre farkındalığını artırmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, ölçülebilir çevre yatırımları yapan ve topluma değer katan kuruluşları desteklemek.

Büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv, Otomotiv Tedarik, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Taş-Toprak, Enerji vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılacak.

Çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan ve adını “Çevreci Başkan” olarak bilinen Şahabettin Bilgisu’dan alan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde, Kazanan firmalar Çevre Haftası’nda düzenlenecek özel bir törenle ödüllerine kavuşacak. Ödül alan işletmeler, İZAYDAŞ’a verdikleri atıklarda özel indirimler ve ödül logosunu iki yıl boyunca kurumsal iletişimlerinde kullanma hakkına sahip olacak.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan bu prestijli organizasyon, sanayicileri çevreye duyarlı üretim modellerine teşvik ederek Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine de destek sunuyor.