KSO, sanayinin yeşil dönüşümüne öncülük edecek

BURCU SUNA/KONYA

KSO Konferans Salonunda, sanayicilerin ve iş yeri temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen zirvede, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil dönüşüm sürecinin sanayiye etkileri, karbon nötr gibi konular ele alındı. Konya Sanayi Odası’nın yeşil dönüşüm süreci ile ilgili yaptığı çalışmaların da anlatıldığı zirvede, aynı zamanda il dışından gelen alanında uzman panelistler Konyalı sanayicilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi.

Yeni başarı hikayeleri için yeşil dönüşüme uyum şart

Zirvenin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu, birçok sektörde başarılı hikayeler yazıldığını söyledi. Yeni başarı hikayeleri yazmak için yeşil dönüşüm sürecine intibak edilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükeğen, Avrupa Birliği ülkelerinin Konya ihracatında kritik yer edindiğini belirterek, yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmanın Konya sanayisi için önemli olduğunun altını çizdi.

Büyükeğen, “Avrupa, Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Burada sanayicilerimiz için hayati öneme sahip olan konu; ağır vergi yüklerine maruz kalmamaları için işletmelerindeki karbon salınımlarını azaltmak, hatta mümkünse karbon nötr hale getirmek. Bu konu, hem Konya sanayimiz hem de Türk sanayisi için çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği, Konya’mızın en önemli ticari partnerleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyar doların üzerindeki toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 30’unu Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Dolayısıyla ihracatımızın, ticaretimizin kesintiye uğramaması için işletmelerimizi bu sürece hazırlamak hepimiz için çok değerli” diye konuştu.

33 milyon liranın üzerinde enerji tasarrufu yapıldı

Oda olarak karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Büyükeğen, özellikle Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile işletmelere enerji tasarrufu noktasında yol haritası sunduklarını aktardı. Sanayi işletmeleri ve kamu kurumlarında 27 farklı ölçüm yaptıklarını ve bu ölçümlerin sonucunu katılımcılar ile paylaşan Büyükeğen, “Odamızın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi ile, isteyen sanayi kuruluşumuza veya kurumlarımıza giderek, daha enerji verimli olmaları için enerji tasarruf potansiyellerini tespit ediyoruz. Ardından raporlarını hazırlayarak, işletmelerimize yapması gerekenlerle ilgili bir yol haritası sunuyoruz. Mobil Etüt Aracımızla şu ana kadar 27 farklı işletmemiz ve kurumumuzda ölçümler gerçekleştirdik. Bu ölçümlerle yıllık 33 milyon liranın üzerinde enerji tasarrufu yapılmasını, yine yıllık 4 bin 244 ton karbon salınımının önüne geçilmesini sağladık. Konya Sanayi Odası olarak, yaptığımız ve yapacağımız yeni çalışmalarla Konya sanayisinin yeşil dönüşümüne öncülük edeceğiz” dedi.

KSO, kendi enerjisini üretiyor

Konya Sanayi Odası’nın hizmet binasında tükettiği elektriği, güneş enerjisi santrali ile karşıladığını ve bu kapsamda yıllık 22 ton karbon salınımının önüne geçildiğini de aktaran Büyükeğen, “Odamızın bahçesinde kurulu 40 KW gücündeki güneş enerjisi santrali ile, kendi elektrik enerjimizi üreterek, her yıl yaklaşık 22 ton karbon salınımının önüne geçiyoruz. Ayrıca, dijital sistemler sayesinde ise, ofislerimizde kağıt kullanımı minimize indirmiş durumdayız” şeklinde konuştu.

İki farklı oturum gerçekleştirildi, iyi uygulama örneği anlatıldı

Başkan Büyükeğen’in konuşmasının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi” konulu ilk oturuma geçildi. Burada, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanı Eyüp Kaan Moralı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün sunumlarını gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik’in moderatörlüğünü yaptığı “Yeşil Finansman, Yatırım ve Sürdürülebilirlik” konulu ikinci oturumda da, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. Direktörü H. Dora Üreten, Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Yıldırım Gündüç sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın sonunda Kayahan Hidrolik CEO’su Sevda Kayhan Yılmaz da, iyi uygulama örneği olarak Kayahan Hidrolik’te yaptıkları çalışmaları anlattı.

Programda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.