KSO ve ABH arasında stratejik iş birliği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Protokol kapsamında, Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Anadolu Birlik Holding bünyesindeki tesislerin enerji etüt ve ölçümlerini yapacak, personele enerji ve danışmanlık hizmetleri ile enerji yöneticiliği ve enerji verimliliği eğitimleri verecek. Protokolün imzalarını Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu attı.

KSO’dan enerjiye kritik dokunuşlar

İmza töreninde konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası olarak sanayi işletmelerinin enerji verimliliğini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Anadolu Birlik Holding’le imzaladıkları protokolünde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı olduğunu ifade eden Büyükeğen, “Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla bugüne kadar 14 farklı şehir ve 177 lokasyonda enerji etüdü yaptık. Bu ölçümlerimizle, sanayi işletmelerimizde, kurum ve kuruluşlarımızda yıllık 9 bin 322 TEP enerji tasarrufu sağlandı ve 54 bin ton karbon salınımının önüne geçtik. Ayrıca milli ekonomimize, 8 milyon 161 milyon dolar enerji tasarrufu sağlamış olduk. İnşallah imzaladığımız protokolle Anadolu Birlik Holding ve kuruluşlarının da enerji etütlerini gerçekleştireceğiz ve tesislerimizin enerjisi daha verimli hale gelecek. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, değerli Başkanımız Ramazan Erkoyuncu ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Erkoyuncu: Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerimize önemli katkılar sunacak

Daha sonra konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da, yapılan iş birliğinin kurumlarının sürdürülebilirliği ve yeşil dönüşüm süreçlerine önemli katkılar sunacağını söyledi. Erkoyuncu, şöyle devam etti: “Bugün Konya Sanayi Odamızın değerli Başkanı Sayın Mustafa Büyükeğen ile birlikte, Anadolu Birlik Holding ve bünyemizdeki kuruluşlar için oldukça önemli bir protokole imza atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonumuza önemli bir katkı sağlayacak, çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük edecek. Bizler inanıyoruz ki, bu adım sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek, hem kurumlarımız hem de çalışanlarımız için uzun vadeli ve verimli sonuçlar doğuracaktır. Kurumlarımız arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”