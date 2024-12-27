KSO ve İşin Olacak arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası ve iş arayanlar ile işverenleri buluşturan, Ayhanlar Holding iştiraki kariyer platformu İşin Olacak şirketi arasında iş birliği protokolünün imzaları Kocaeli Sanayi Odası’nda atıldı. Kocaeli Sanayi Odası’nın, üyelerinin değişen piyasa koşullarından ve kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek için kurduğu Sanayi Destek Merkezi (SADEM) kapsamında hayata geçirilen protokolün imzaları, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Ayhanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan tarafından atıldı. Protokol kapsamında Kocaeli Sanayi Odası üyeleri, İşin Olacak platformundan indirimli bir şekilde yararlanabilecekler.

İşe alım sürecinde yapay zeka desteği

İşin Olacak, iş arayanlar ve işverenleri buluşturan, yenilikçi yapay zeka destekli bir kariyer platformu. İşverenlerin en uygun adaylara ulaşmasını sağlayan yenilikçi araçlarla donatılmış olan İşin Olacak, özgeçmiş analizi, başvuran aday skorlama, platform içerisinden görüntülü görüşme teknolojileriyle öne çıkıyor. Platform, aday havuzunu derinlemesine analiz ederek işverenlere en uygun aday önerilerini sunarken, zaman kaybını minimuma indirir ve doğru işe alım oranını önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda farklı platform kullanımını minimuma indirmek için platform içerisinden aday ile mesajlaşma, görüntülü görüşme, evrak listesi, performans testi gibi özellikleri de barındırıyor.

72 kişilik uzman ekip

İşin Olacak, 72 kişilik uzman ekibiyle, Türkiye genelinde 17 üniversite ve birçok STK, sanayi odası, organize sanayi bölgesi ve sanayi kuruluşuyla iş birliği yapıyor. Geliştirdikleri entegre iletişim sistemleri ve özelleştirilebilir kurumsal çözümler sayesinde, iş dünyasının ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verebilecek bir ekosistem sunan İşin Olacak, insan kaynakları süreçlerine teknoloji odaklı bir bakış açısı getirerek geleceğin işe alım deneyimini bugünden yaşatıyor.