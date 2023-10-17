KSO ve Uganda arasında İyi Niyet Mutabakat Zaptı imzalandı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Uganda-Konya İş Forumu’na Uganda Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Uganda İmalatçılar Birliği Başkanı Deo Junju Kayemba, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Başkan Yardımcısı Necip Çimen, Konyalı sanayiciler ile Uganda’dan gelen iş insanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğunu ve çok geniş ürün desenine sahip olduğunu söyledi. Konya’nın makine, otomotiv, gıda, ayakkabı, döküm, savunma sanayi, plastik ve kauçuk gibi birçok sektörde öne çıktığını aktaran Başkan Büyükeğen, “Ürettiğimiz ürünleri iç piyasaya vermenin yanı sıra, 190’ın üzerinde ülkeye de ihraç ediyoruz. Dünyanın neredeyse tamamıyla ticaret yapan bir sanayi şehriyiz. Uganda da bizim ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Ancak maalesef Uganda ile gerekli ticari iş birliğini geliştirebilmiş durumda değiliz. Uganda’ya geçtiğimiz yıl sadece 1 milyon 377 bin dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 9 ayında ise ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak, 1 milyon 333 bin dolar olarak gerçekleşti. Artış elbette son derece memnuniyet verici ancak bizim bu rakamları artırmamız lazım” dedi.

Büyükeğen, Konya Sanayi Odası ve Uganda İmalatçılar Birliği arasında imzalanan ‘İyi Niyet Mutabakat Zaptı’nın ve gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin karşılıklı ticareti artıracağına inandığını sözlerine ekledi.

Konyalı sanayicilere Uganda daveti

Uganda Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu da, düzenlenen toplantının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Konyalı sanayicileri Uganda’ya davet eden Büyükelçi Tiperu, “Biz Türkler’in ne kadar kaliteli ürünler yaptığını biliyoruz ve görüyoruz. Ben sizleri Uganda’da da üretim yapmaya davet ediyorum. Uganda’da ne üretirseniz mutlaka müşteri bulursunuz. Çünkü, Uganda ile iş yaptığınız zaman ortalama 1,5 milyar nüfusu olan bir bölge ile de ticaret yapıyorsunuz demektir. Şu anda tüm dünya, Uganda’ya ilgi gösteriyor. Orada büyük bir potansiyel var. Biz Türkiye’nin ve Konya’nın da bu potansiyelden yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Uganda ile iş yapmak fırsat olabilir

Daha sonra konuşan Uganda İmalatçılar Birliği Başkanı Deo Junju Kayemba ise, Konya’daki iş insanları ile iş yapmaya ve işi öğrenmeye geldiklerini belirtti. Konya ile daha fazla iş birliği yapmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Kayemba, “Uzakdoğu’da aradığımızı bulamadık. Yeni yerler ararken Türkiye’nin sanayi alanındaki gücünü daha fazla gördük. Burada da Konya ile iş birliği yapmak istiyoruz. Bir yandan da işi öğrenmek istiyoruz sizlerden. Uganda ile iş yapmak sizin için de bir fırsat olabilir. Her ne kadar bizim 45 milyonluk bir nüfusumuz olsa da, Afrika’nın tam ortasında olduğumuz için 1,5 milyar nüfusa sahip bir coğrafya ile ticaret yapabileceksiniz. Ülkemizde çok büyük kaynaklar var. Bunları hep birlikte değerlendirelim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Uganda İmalatçılar Birliği Başkanı Deo Junju Kayemba arasında ‘İyi Niyet Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Programın devamında Konyalı sanayiciler ile Ugandalı heyet ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.