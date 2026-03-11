KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir tarım için buluştu

Kocaeli

Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılının “Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Kocaeli Sanayi Odası’nda kadın çiftçilere yönelik bir bilgilendirme ve ardından iftar programı düzenlendi. AB Bilgi Merkezleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye genelinde planlanan, 6–13 Mart tarihleri arasında 15 şehirde düzenlenecek anlamlı buluşmalar kapsamında kadın çiftçilere, ortak bir iftar sofrasında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmaları için anlamlı bir fırsat sunuldu.

“8 Mart farkındalık, dayanışma ve eşitlik mücadelesi günüdür”

KSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Avrupa Birliği’nin kapsayıcı kırsal kalkınma vizyonunun temel unsurlarından biri olarak öne çıkan kadınların tarımdaki rolünün güçlendirilmesini amaçlayan etkinliğin açılışında konuşan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, “Kadınlar toplumsal, ekonomik ve tarımsal alanda kritik rol üstleniyor. Tarih boyunca her alanda emek vererek toplumsal kalkınmanın temelini oluşturdular. Günümüz dünyasında bazı eşitsizlikler hâlâ devam ediyor. Bu nedenle 8 Mart sadece bir kutlama değil; farkındalık, dayanışma ve eşitlik mücadelesi günüdür” dedi.

“Kadınların güçlenmesi toplumun tüm kesimleri için adil ve sürdürülebilir bir gelecek demektir”

Babalık, “Kadınların güçlenmesi, sadece kadınlar için değil; toplumun tüm kesimleri için adil ve sürdürülebilir bir gelecek demektir. Özellikle çiftçi kadınlar, gıda güvenliğimizin, kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir tarımın temel taşlarıdır. Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı, onların emeğini görünür kılmak ve hak ettikleri desteği sağlamak açısından çok önemlidir. Bizler, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadınların güçlenmesini desteklemek ve girişimcilik kapasitelerini artırmak için birçok çalışma yürütüyoruz. TOBB olarak Türkiye genelinde yürüttüğümüz kadın eli projelerimiz ile pek çok sektördeki kadınlarımızın eğitim eksikleri varsa tamamlayarak çalışma hayatına ve dolayısıyla ekonomiye katılmasına destek oluyoruz. Bunlardan biri olan Tarımda Kadın Eli Projesi’ni yakında ilimizde aktif ederek kadın çiftçilerimize eğitimler düzenleyeceğiz. Kocaeli’de kadın girişimcilerin sayısının son 5 yılda yüzde 15 artış gösterdiğini ifade eden Babalık, “Kadınların hak ettiği fırsatlara erişmesi, liderliklerini göstermesi ve toplumsal hayatta eşit şekilde temsil edilmesi için söz veriyoruz” ifadelerini kulladnı.

“IPARD programı tarım sektörünün modernizasyonuna katkı sağlıyor”

IPARD Hibe Destek Programı’nın önemine değinen Babalık, “IPARD programı Türkiye’nin tarım sektörünün modernizasyonuna ve AB standartlarına uyum sürecine önemli katkı sağlıyor. Program, küçük aile işletmelerinden kadın ve genç çiftçilere kadar geniş bir kesime destek sunuyor. Türkiye, IPARD I ve IPARD II programlarını başarıyla uyguladı; halihazırda ise IPARD III devam ediyor. IPARD III ile program 81 ilin tamamına genişletildi. IPARD, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve sürdürülebilir tarımı destekleyen stratejik bir araçtır” şeklinde konuştu.