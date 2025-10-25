KTO 55. Meslek Komitesi’nden Emniyet Müdürü Yüksek’e teşekkür ziyareti

şe

Ziyarette 55. Meslek Komitesi mensupları Kemal Şeveşeli, Mustafa Akköşe, Yusuf Acıbadem, Hüseyin Potuk, Savaş Demiröz, Mehmet Çenesiz, Ali İhsan Karaca ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salim Eker hazır bulundu.

Komite üyelere, geçtiğimiz günlerde Konya’da uyuştucu satıcılara büyük darbe vuran bir operasyona imza atan Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’e teşekkür ederek, “Konya için büyük bir operasyona imza attınız. Gençliğimizi zehirleyen tacirlerin kökünü kuruttunuz. Size minnettarız. Ayrıca Galericiler Sitemize takılan mobese kameralar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. geldiğinizden bu yana yaptığınız hizmetlere yakından şahidiz. Şehrimizi suçlulardan her geçen gün arındırıyorsunuz. Türk polisi bizim gururumuz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten memnun kaldığını belirten Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de, esnaflara teşekkür ederek, işlerinde başarılar diledi. Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.