KTO Başkanı Gülsoy: “Sanayici, ekonomik bağımsızlığın sahadaki neferi”

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

İş dünyasının artık sadece ekonomik verilerle değil, jeopolitik dengelerle de iç içe yaşadığını ifade eden Başkan Gülsoy, “Bir iş insanı olarak sadece faiz kararlarına veya enflasyon verilerine bakmamız ne yazık ki yetmiyor. Haritayı önümüze açıp, dünyadaki güç savaşlarını izlemek zorundayız. Özellikle Orta Doğu’da süren gerginlik bize şunu hatırlattı: Huzurun olmadığı yerde, hesap da tutmuyor” diye konuştu. Uluslararası ticaretin güven zemininin zedelendiğine dikkat çeken Gülsoy, “Rakamların bu denli savrulmasının ardında, uluslararası kuralları hiçe sayan keyfi tavırlar yatıyor. Karşımızda artık hukukun üstünlüğüyle işleyen bir piyasa yok; jeopolitik çıkarlar uğruna küresel refahın feda edildiği, güçlü olanın kuralı o an yazdığı kaotik bir düzen var” ifadelerini kullandı.

Küresel dalgalanmaların Türkiye’ye yansımalarına değinen Başkan Gülsoy, iş dünyasına “temkinli olun” uyarısında bulundu. “Bugün yaşananlar bize şunu gösteriyor: Savaşlar bitmiş değil, sadece duraksamış durumda. Enflasyon ise henüz tamamen kontrol altına alınmış değil; şu an yaşadığımız sadece geçici bir dengelenme süreci. Bu fırtınayı hasarsız atlatmanın tek yolu; gerçekçi bir ekonomi yönetimi, sıkı para politikası ve mali disiplinden taviz vermemektir” diyen Gülsoy, Türkiye’nin jeopolitik krizleri fırsata çevirme potansiyeline de dikkat çekti.

“Reel sektörü destekleyecek adımlar hayati derecede kıymetli”

Sanayicilerin zorlu bir süreçte büyük bir direnç ve feraset gösterdiğinin altını çizen Gülsoy, “Küresel ticaretin zayıfladığı bu fırtınalı ortamda; çarkları döndüren her tesis, yapılan her üretim ve gerçekleştirilen her kuruşluk ihracat, ülkemiz ekonomisinin en sağlam kalesidir. Sanayiciler bu ülkenin ekonomik bağımsızlığı için birer nefer gibi sahada mücadele ediyor. Reel sektörü destekleyecek her adım hayati derecede kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Kurumlar vergisinin yüzde 9’a inmesi muazzam bir destek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nı da değerlendiren Başkan Gülsoy, yeni vergi düzenlemelerinin iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdığını söyledi. Yeni programın imalatçıdan ihracatçıya kadar tüm kesimleri kapsayan üretim odaklı bir vizyon sunduğunu belirten Gülsoy, “Özellikle İstanbul Finans Merkezi odaklı 20 yıllık vergi muafiyeti ve kurumlar vergisinin imalatçı-ihracatçılar için yüzde 9’a indirilmesi muazzam bir destek. Yazılım ve mühendislik gibi hizmet ihracatında vergi indiriminin yüzde 100’e çıkarılması ise teknoloji odaklı büyümemize büyük ivme kazandırır” dedi.