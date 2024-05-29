KTO Başkanı Gülsoy’dan dedikodulara cevap: Bu hainliktir enerjinizi işinize verin

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

KTO Mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ömer Gülsoy, meclis üyelerine, bir süredir iş dünyasının konuştuğu “A şirketin çeki yazılmış, B şirket zordaymış” şeklindeki sohbetlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi. Son günlerde bu tarz dedikoduların sıklıkla kulağına geldiğini belirten Gülsoy, “Piyasalarda fitne dedikodu çoğaldı. Bunlara fırsat vermeyelim. A şirketin çeki yazılmış, B şirket zordaymış gibi sohbetlerden kaçının. Bu tür dedikodular hepimize zarar verir. Son günlerde bu tür dedikodular kulağıma çok sık geliyor. Bunlar aslı, arası olmayan kıskançlıktan, hasetlikten ve rekabetten çıkan asılsız dedikodular. Bunlar bize, Ahilik Kültürüne yakışmaz. Bakıyorum da, bu tür dedikoduları çıkanlar bilgi sahibi olmadan her konuda fikir sahibi olanlar. Herkes enerjisini dedikoduya, fitneye değil, işine versin. O şunu yapmış, bu şunu yaparmış gibi söylemlerde bulunanlara sesleniyorum: Enerjinizi işinize verin. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Bu hainliktir. Sadece adı geçen şirketlerin sahiplerine değil, şehir ekonomisine ve ülke ekonomisine de hainliktir” diye konuştu.

“Ürün takip yazılımı yapılmalı”

Diğer tarafından gıda sektörü başta olmak üzere fırsatçılara da göz açtırmayacaklarını vurgulayan Gülsoy, “Fırsatçılara, fahiş fiyata neden olanlara taviz vermeyeceğiz. Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar oluyor. Stokçulara, tamahkârlığa, karaborsa zihniyetine izin verilmeyecek. En önemli mesele gıda. Yaz geliyor ve sebze meyve fiyatları düşecek gibi gözüküyor. Bu eğilimle temenni ediyorum ki sıkı bir denetimle gıda fiyatlarının artmasının önüne geçilir. Bu konuda da ürün takip yazılımı yapılmalı diye düşünüyoruz. Tarladan çıkan ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar nerelerden geçtiği takip edilmeli” ifadelerini kullandı.

“OVP’de olumsuz haberlere kulak asmayalım”

Mevcut ekonomik politikaların doğru ilerlediğini belirten Gülsoy, “Yatırım ortamını iyileştirilecek iklimin tesis edilmesi çok önemli. Eğitim sistemi yüksek teknolojili üretim ve mesleki eğitimi güçlendirecek şekilde yeniden kurgulanmalı. Rekabetçi üretim desteklenmeli. Denk bütçe çok önemli. Hukuksal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli” dedi. Orta Vadeli Program hakkında moral bozucu söylemlere de kulak asmamak gerektiğini kaydeden Gülsoy, “Yol doğru, ekonomik program doğru. Pozitif anlamda değişikleri hep beraber görmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Enflasyonun Temmuz ayı itibariyle baz etkisinin de desteğiyle hızla aşağıya çekilmesini beklediklerini paylaşan Gülsoy, döviz kuru ile enflasyon arasındaki uyumun bozulmaması ve fiyat istikrarının da sağlanması gerektiğini, ayrıca ihracatçının rekabetçiliğini zora sokacak risklere karşı da tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Kamuda verimliliği artırarak tasarruf sağlamayı amaçlayan paketi de çok kıymetli bulduklarını söyledi.

Kayseri e-ticarette ikinci sırada

Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki E-Ticaret Bilgi Platformu tarafından hazırlanan rapora göre Kayseri’nin e ticaret uyumu gösteren şehirler arasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Ömer Gülsoy, şehirde e- ticaret yapan firma sayısının da 9 bin 632’ye çıktığını söyledi.