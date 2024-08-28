KTO Başkanı Ömer Gülsoy: Ticari kredi kartlarında taksit sayısı artırılsın

OKTAY ENSARİ/KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, meclis toplantısında yaptığı konuşmada finansal yönetim ve harcama kontrolü konularında işletmelere büyük avantaj sağlayan ticari kredi kartlarının limitleri ile uygulanan taksit sayısının artırılmasını istedi. Gülsoy, ‘’Ticari kredi kartı ile kartın ödeme gücüne göre, komisyon olmaksızın vergi ve SGK primi ödeme imkânı sağlanmasını istiyoruz‘’ dedi.

"İş insanları kazanmadıkları paranın vergisini ödemek istemiyor"

Enflasyon muhasebesi konusundaki kaygılarını bir kez daha dile getiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ’’Gündemimizdeki bir diğer önemli konu ise enflasyon muhasebesi. Geçtiğimiz hafta görüşlerimizi paylaştık ama yine de bugün bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü, bu konu ile alakalı iş insanlarımız sürekli beni arıyor ve kazanmadıkları paranın vergisini ödemek durumunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Arkadaşlar, ilkokuldan beri vergi ödemenin bir vatandaşlık borcu olduğu hepimizin zihnine kazınmıştır. Tabii ki kazanca göre vergi ödersek biz de mutlu olacağız. Elbette ki hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Hepimiz bu memleketin suyunu içiyoruz, ekmeğini yiyoruz. Enflasyon kaynaklı fiyat yükseliş nedeniyle, işletmeler gerçekte öyle olmadığı halde kar etmiş gibi bir görüntü ortaya çıktı. İşletme sattığı malı, sattığı fiyattan geri alamadı. Her satışta her işlemde öz sermayesinden tüketti.Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif yani sanal kârlar işletmelerimizin vergi yükünü artırırken, sermayelerinin de erimesine yol açtı. Enflasyon düzeltmesinin işletmeler için farklı sonuç doğuracağı, finansmanını borçlanma ile yapan, öz kaynağı düşük işletmeler yani borçlu ve öz sermayesi zayıf işletmelerin daha çok vergi vermek zorunda kalacağı belirtiliyor. Bu durum Anayasamızdaki "vergi mali güce göre ödenir" ilkesine aykırı ve vergi adaletini zedeleyecek bir durum’’ diye konuştu

"Merdiven altı üretim denetlenmiyor"

Vergi sisteminin kökten ele alınarak, kalıcı refahı sağlayacak, kayıt dışını ortadan kaldıracak adaletli ve kapsamlı bir vergi reformunun yapılması gerektiğini düşündüklerine değinen başkan Ömer Gülsoy ‘’Reformun temelini, vergi oranlarının düşülerek (KDV dâhil) verginin tabana yayılması oluşturacaktır. Bununla birlikte idarenin ve denetimlerin etkinliğini artırmak, vergi sisteminin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Ülkemizde vergi ile ilgili en temel sorunlardan biri kayıt dışı ekonomidir. Kayıt altındakiler denetleniyor maalesef merdiven altı üretim yapanlar denetlenmiyor. Vergide adaletin sağlanması için kaydı olmayanların daha çok denetlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Burada haksız bir rekabet ortaya çıkıyor. Devlette hiç kaydı olmayan kişilere bakılması şart. Ciddi anlamda rant yapanlar var’’ diyerek beklentilerini bir kez daha dile getirdi

Perakende Ticaret Kanunu hemen çıkarılmalı

Perakende Ticaret Kanunu'nun çıkmasını, perakende sektörünün sorunlarının çözümü noktasında çok önemsediklerini belirten KTO başkanı Gülsoy sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Perakende ticaret tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, tüketicilere yönelik faydaları, pazarlama gücü, sağladığı istihdam ve ödediği vergilerle çok önemli yere sahip, lokomotif bir sektör. Yerel zincirler ise perakende sektörünün bel kemiği, ekonomimizin temel taşıyıcısı durumunda. Sektörün tamamı, enflasyonu düşürmekten kayıt dışını önlemeye kadar ekonomik yapı içerisinde önemli bir işlev üstleniyor. Ekonomimize katkısı bunlarla da sınırlı değil. Perakende sektörü son yıllarda yerel üreticilerin varlığının korunması açısından da büyük destek oluşturuyor. Sektör yıllar itibariyle büyüyüp gelişiyor. Market sayıları hızla artıyor. Ancak bu noktada ne yazık ki, büyüme sağlıklı bir dağılımla ilerlemiyor. İndirim marketleri hızla büyürken, yerel market zincirleri güç kaybediyor. Son 10 yılda market sayısı arttığı halde, yerel zincirlerin payı yüzde 23'ten yüzde 9'a gerilemiş durumda. Yasanın çıkmasını sektörün sorunlarının çözümü noktasında çok önemsiyoruz. Marketlerin açılma kapanma saatleri, nerelerde açılabileceği, hangi ürünlerin bu marketlerde satılabileceği ve haftalık tatiller gibi konuların bir an önce yasal düzenlemeye bağlanması hem sektörün hem de ülkemizin yararına olacaktır."



