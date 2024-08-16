KTO Başkanı Öztürk: Enflasyon muhasebesi yeniden gözden geçirilmeli

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, enflasyon muhasebesi olarak bilinen enflasyon düzeltmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Düzenlemenin işletmelerin finansal yapısını zorlayacağını ve mevcut ekonomik koşullarda ek borçlanmalara yol açabileceğini vurgulayan Öztürk, “Enflasyon muhasebesi olarak bilinen enflasyon düzeltmesi ile firmalarımız yeni bir vergilendirme ile karşı karşıyadır. İşletmelerin gerçekte var olmayan ve kâğıt üzerinde görünen kazançlarla vergilendirilecek olması başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüccar ve sanayicilerimize ek külfet getirecektir” dedi.

“Reel sektörün daha da borçlanmasına sebep olacak”

Hükümetin uyguladığı ekonomi programının başarıya ulaşması için reel sektörün tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Öztürk “Üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama devam eden firmalarımız her türlü zorluğa göğüs gererek çalışamaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma uygulamaları ve yüksek enflasyon ortamında zor bir süreçten geçen reel sektörümüzün daha da borçlanmasına sebep olacak enflasyon muhasebesi konusunun ekonomi yönetimi tarafından yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Son dönemde üyelerinden bu konuda yoğun talep aldıklarını belirten Öztürk, "Bu konu iş âlemimizin de gündeminde ilk sırada yer almaktadır. Ümit ediyoruz ki üyelerimizin lehine gerekli adımlar en kısa sürede atılacaktır" ifadelerini kullandı.