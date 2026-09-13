KTO Başkanı Öztürk: “Konya iş dünyasının gücünü daha da büyütmek için yolumuza devam edeceğiz”

Konya Ticaret Odası’nın 2022-2026 döneminin son Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Konya ekonomisinin gelişimini ortaya koyan makroekonomik göstergeler ile Odanın faaliyetleri, iştirakleri ve yatırımları ele alındı. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, geride bıraktıkları dört yılın değerlendirmesini yaptığı konuşmasında, zorlu ekonomik şartlara rağmen Konya iş dünyasının üretim ve yatırım iradesini koruduğunu vurguladı. Öztürk, Odanın hizmet kapasitesini geliştiren çalışmaların yeni dönemde de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"Konya, Türkiye ortalamasının üzerinde gelişti"

Toplantıda paylaşılan ekonomi sunumundaki verileri değerlendiren Öztürk, Konya’nın son 15 yılda üretimden ihracata, işyeri sayısından markalaşmaya kadar birçok alanda Türkiye ortalamasının üzerinde gelişme gösterdiğini belirtti.

Konya’nın ekonomik gelişimini Türkiye geneliyle karşılaştıran Öztürk, “2011-2024 döneminde cari fiyatlarla Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası 1,4 trilyon TL’den 44,6 trilyon TL’ye yükselirken, Konya’nın gayri safi yurt içi hasılası 28 milyar TL’den 951 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye genelinde yaklaşık 31,8 katlık artış yaşanırken Konya’da bu artış 34 kat olarak gerçekleşti. 2011-2025 döneminde Türkiye ihracatı 2,03 katına çıkarak 273,23 milyar dolara, Konya ihracatı ise üç katına çıkarak 3,52 milyar dolara ulaştı. Böylece şehrimizin ülke ihracatındaki payı yüzde 0,87’den yüzde 1,3’e yükseldi” dedi. 2011’den 2026 yılının ilk yarısına kadar işyeri sayısındaki artışın Türkiye genelinde yüzde 63,8, Konya’da ise yüzde 76,4 olduğunu belirten Öztürk, marka ve patent tescillerindeki artışta da Konya’nın Türkiye genelinin üzerinde bir gelişme kaydettiğini ifade etti.

Bu tablonun Konya’nın girişimcilik gücünü ve ekonomik dayanıklılığını gösterdiğini belirten Öztürk, “Konya’mız, Türkiye ekonomisinden aldığı payı artıran, ürettiği değerle ülkemizin kalkınmasına destek olan bir şehirdir. Son 15 yılda Konya ekonomisinin elde ettiği başarı, Konya iş dünyasının başarısıdır. Bu gelişmenin arkasında tüccarımızın cesareti, sanayicimizin azmi ve girişimcimizin yenilikçi gücü bulunmaktadır. Şehrimizin ekonomisine emek veren bütün iş insanlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Zorlu şartlarda üretimden ve yatırımdan vazgeçmedik"

Pandeminin etkileri, 6 Şubat depremleri, jeopolitik gerilimler, yükselen üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin geride bıraktıkları dönemde iş dünyasını zorladığını hatırlatan Öztürk, Konya’nın bütün bu şartlara rağmen üretmeye ve dünyaya açılmaya devam ettiğini söyledi.

KTO olarak üyelerin sorunlarını ve beklentilerini ilgili mercilere taşıdıklarını belirten Öztürk, “Komite ve sektör istişare toplantılarımız, üye ziyaretlerimiz ve müşterek programlarımızla iş dünyamızın sesine doğrudan kulak verdik. Üyelerimizle ekonomi yönetimi arasında güçlü bir köprü kurduk. Yeni pazarlara ulaşmalarını desteklerken Konya’nın üretim kabiliyetini ve ticari potansiyelini uluslararası platformlarda tanıtmak için çalıştık” ifadelerini kullandı.

Konya’nın geleceğine değer katan projeler

Odanın iştirakleri ve yatırımlarıyla oluşturduğu hizmet yapısının yıllar içinde güçlendiğini vurgulayan Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü ve diğer kurumlar aracılığıyla yürütülen çalışmaların Konya’nın gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Öztürk, “Bir taraftan günün sorunlarına çözüm üretirken diğer taraftan geleceğin Konya’sını hazırlamaya odaklandık. İşletmelerimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artıran, teknolojik dönüşümünü destekleyen, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren çalışmalar yürüttük. Kurumlarımızın kapasitesini artırarak üyelerimizin değişen ihtiyaçlarına cevap veren daha kapsamlı bir hizmet yapısı oluşturduk. Bugün projelerimizin ulaştığı seviye, ortak akılla ve kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaların sonucudur” diye konuştu.

Yeni dönemde oda binası ve tıp fakültesi hastanesi hedefi

Yeni dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürk, yeni Oda hizmet binası ile KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasının önümüzdeki dönemin önemli yatırım başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

Söz konusu yatırımları Konya’nın geleceğine hizmet edecek kalıcı değerler olarak gördüklerini belirten Öztürk, “Önümüzde tamamlayacağımız işler, daha da güçlendireceğimiz kurumlar ve Konya’mıza kazandıracağımız yeni eserler bulunmaktadır. Üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirecek yeni Oda binamız ve Üniversitemizin eğitim ve sağlık alanındaki kapasitesini güçlendirecek Tıp Fakültesi Hastanesi binamızla şehrimize katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Odamızın etkinliğini ve temsil gücünü artırırken Konya iş dünyasının gücünü daha da büyütmek için yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"Başarının temelinde ortak emeğimiz var"

Konuşmasında Meclis ve Meslek Komitesi üyelerine teşekkür eden Öztürk, Odanın çalışmalarında birlik, istişare ve ortak aklın belirleyici olduğunu vurguladı.

Öztürk, “Dört yıl boyunca şehrimiz ve iş dünyamız için birlikte çalıştığımız Meslek Komitelerimize, Meclis Üyelerimize, Meclis Başkanlık Divanımıza, Yönetim Kurulumuza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayata geçirdiğimiz her projede, üyelerimize sunduğumuz her hizmette sizlerin emeği ve desteği bulunmaktadır. Üyelerimizden aldığımız güçle hep birlikte oluşturduğumuz bu yapıyı büyütecek, Konya’mızın yarınlarına aynı sorumluluk ve hizmet anlayışıyla katkı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, 2025-2026 dönemindeki başarılı çalışmalarından dolayı Meslek Komitesi üyelerine plaketleri takdim edildi.