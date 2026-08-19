KTO Başkanı Öztürk: Konya’nın gücünü geleceğe taşımalıyız

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu (İKK) İstişare Toplantısı, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin ev sahipliğinde Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren meslek odalarının Konya Şube Başkanları, İl Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda Konya’nın gündemindeki konular, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimi, meslek odalarının çalışmaları ile kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan, Konya’nın gelişimiyle ilgili konuların geniş bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine değindi. Arslan, meslek odalarının kendi uzmanlık alanlarında ortaya koyduğu görüş ve önerilerin şehir için önemli bir birikim oluşturduğunu belirtti. Arslan, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve iş dünyasıyla kurulacak güçlü iletişim ve iş birliğinin Konya’nın geleceğine katkı sağlayacağını ifade ederek toplantıya katılımından dolayı Başkan Selçuk Öztürk’e teşekkür etti.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TMMOB çatısı altında faaliyet gösteren meslek odalarının şehirlerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Konya’nın güçlü üretim yapısı ve ekonomik potansiyeliyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Öztürk, bu yapının daha ileriye taşınmasında meslek odalarının katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öztürk, “Konya, sanayiden ticarete, tarımdan ihracata kadar çok geniş bir ekonomik yapıya sahip. Şehrimizin bu gücünü geleceğe taşıyabilmemiz için farklı kurumlarımızın sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi ortak hedefler doğrultusunda değerlendirmemiz gerekiyor. Mühendislikten mimarlığa, şehir planlamadan üretime kadar pek çok alanda meslek odalarımız önemli bir bilgi birikimine sahip. Konya’nın geleceğine ilişkin konularda bu birikimin ortaya koyacağı görüş ve önerileri son derece kıymetli buluyoruz” dedi.

Şehirlerin gelişiminde güçlü kurumların yanı sıra bu kurumların birlikte hareket edebilme kabiliyetinin de belirleyici olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, Konya’da uzun yıllardır oluşan istişare kültürünün önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Öztürk, “Konya’nın meselelerini sadece bir kurumun veya bir kesimin meselesi olarak görmüyoruz. Ekonomiden şehirleşmeye, eğitimden nitelikli iş gücüne, teknolojiden üretime kadar birçok başlık birbiriyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle özel

sektörümüzün, meslek odalarımızın, üniversitelerimizin, yerel yönetimlerimizin ve kamu kurumlarımızın bir araya gelmesini, görüşlerini paylaşmasını ve müşterek çalışmalar yürütmesini son derece önemsiyoruz. Ortak akılla hareket ettiğimiz ölçüde şehrimizin önündeki fırsatları daha doğru değerlendirebilir, karşılaştığımız sorunlara daha güçlü çözümler geliştirebiliriz” diye konuştu.

TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu bünyesindeki meslek odalarının şehirle ilgili konularda ortaya koyduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Öztürk, “Meslek odalarımızın kendi uzmanlık alanlarında Konya için ortaya koydukları her çalışmayı değerli buluyoruz. TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulumuzu ve bünyesinde faaliyet gösteren meslek odalarımızı şehrimiz için yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Konya’nın yararına olacak konularda istişare ve iş birliğimizi güçlendirerek sürdürmeyi önemsiyoruz” dedi.

Konya ekonomisinin bugün ulaştığı seviyenin uzun yıllara dayanan üretim ve girişimcilik kültürünün sonucu olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, şehrin ekonomik gelişiminde özel sektörün üstlendiği role dikkat çekti.

Konya’nın çok sayıda sektörde üretim gerçekleştiren, dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat yapan ve sürekli gelişen bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirten Öztürk, “Konya iş dünyası üretme, yatırım yapma ve yeni pazarlara açılma konusunda güçlü bir iradeye sahip. Şehrimizin en önemli özelliklerinden biri de ekonomik yapımızın farklı sektörlere yayılmış olmasıdır. Bu çeşitlilik Konya ekonomisinin gücünü ve değişen ekonomik şartlara uyum kabiliyetini artırıyor. Bugün geldiğimiz noktayı önemli buluyoruz ancak Konya’nın sahip olduğu potansiyelin bunun çok daha üzerinde olduğunu da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztürk, Konya’nın üretim kapasitesinin katma değerli üretim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve ihracatla daha ileri seviyelere taşınmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu vurguladı.

Konya Ticaret Odası olarak şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları geniş bir perspektifle yürüttüklerini ifade eden Başkan Öztürk, Konya ekonomisinin geleceğine yönelik kalıcı yapılar oluşturduklarını belirtti.

Öztürk, “Konya Ticaret Odası olarak temel hedefimiz üyelerimizin rekabet gücünü artırırken Konya ekonomisinin üretim, ticaret ve ihracat kapasitesini de daha ileriye taşımaktır. Üyelerimizin sorun ve taleplerini ilgili mercilere taşımanın yanında, firmalarımızın değişen dünya ekonomisine hazırlanmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İhracattan mesleki eğitime, verimlilikten teknolojiye kadar farklı alanlarda oluşturduğumuz yapılarla iş dünyamıza doğrudan hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Meslek odalarının başkan ve temsilcilerinin Konya’nın gündemine ve kendi çalışma alanlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşmasının ardından TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan’ın Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.