KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “15 Temmuz, milletimizin kaderine sahip çıktığı gündür”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’un milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkiye’nin o gece sadece bir darbe girişimiyle değil, aynı zamanda egemenliğine yönelik açık bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Öztürk, milletin kararlı duruşuyla bu saldırıyı bertaraf ettiğini ifade etti.

KTO Başkanı Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, milletimizin, iradesine vurulmak istenen prangaları kırdığı, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı destansı bir direnişin adıdır. O gece sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin egemenliğine ve geleceğine yönelik alçakça bir işgal teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. Ancak aziz milletimiz, tıpkı Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da olduğu gibi, 15 Temmuz’da da imanıyla, cesaretiyle ve kararlılığıyla hainlere geçit vermedi.

Devletimize ve milletimize silah doğrultanlara karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gösterilen dirayetli duruş, bu milletin kaderini kimsenin çizmesine izin verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. O karanlık gece, Gazi Meclisimiz bombalanırken, milletin temsilcileri korkmadan görev başındaydı. Sokakları, meydanları dolduran halkımız, göğsünü siper ederek demokrasimize sahip çıktı.

Konya iş dünyası olarak bizler de aynı ruh ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığın teminatıdır.

Bu vesileyle, 15 Temmuz’da vatanı uğruna can veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancını, birlik ve beraberliğini bir kez daha minnetle anıyorum. Türkiye'mizin aydınlık ve müreffeh yarınlarını hep birlikte inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."