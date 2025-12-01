KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “Enflasyon programı kararlılıkla uygulanmalı”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı KTO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleştirirken, KTO Hizmet Binası içerisinde faaliyete başlayan Türk Ticaret Bankası Konya Şubesi Müdürü Kürşat Dayıoğlu da bankanın çalışmalarını anlattı. Sunumların ardından Kasım ayı Meclis gündemindeki konular görüşüldü.

“Finansmana erişimi kolaylaştıran tüm mekanizmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, rekabetin tanımının değiştiği bir dönemde finansmana erişimin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu çerçevede Türk Ticaret Bankası’nın Konya’da şube açmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk; “Türk Ticaret Bankası’nın; Teminatsız ihracat kredileri, Alacak sigortası destekleri, KOBİ’lere özel ürünler, İhracat öncesi ve sonrası finansman çözümleri sunması Konya iş dünyası açısından önemli bir adımdır. Konya Ticaret Odası olarak finansmana erişimi kolaylaştıran tüm mekanizmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Enflasyon programı kararlılıkla uygulanmalı”

Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddesi olan enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesine karşın hala yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, şöyle devam etti; “Dezenflasyon hızında belirgin bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Ekonominin yeniden dengelenmesi için para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesi, bunun mali disiplinle desteklenmesi ve enflasyon programının kararlılıkla uygulanması gerekmektedir. Son açıklanan verilere göre, tüketici enflasyonu 2025 yılı Ekim ayında yıllık bazda %32,87’ye gerilemiştir. Bu oran hâlâ yüksek olsa da önceki aylara göre sınırlı bir iyileşme söz konusudur. Ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.55 olarak açıklanmasıyla yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası ve OVP tahminlerinin üzerinde kalma olasılığının belirgin bir şekilde arttı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 100 baz puan indirdiği toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, küresel faiz indirimleriyle paralel ancak bağımsız bir şekilde, dezenflasyonun kalıcılığı teyit edilmeden “erken gevşeme” adımı atılmayacağı vurgulanmaktadır. Bu görünüm, faizlerin kısa vadede reel pozitif bölgede tutulacağına, iç talepte kontrollü yavaşlama ve kredilerde seçici sıkılaşma politikasının devam edeceğine işaret etmektedir. Küresel ekonomide ise faiz indirimleri Türkiye için fırsatlar sunarken; jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve enerji fiyatlarındaki oynaklık 2025’in sonuna yaklaştığımız bu dönemde üzerinde dikkatle izlenmesi gereken başlıklar olarak karşımızda durmaktadır.”

"Kurullarımız Konya’ya güç katıyor"

Başkan Öztürk, Meclis Toplantısı’nda 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili sunumlarını gerçekleştiren TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş’e ve TOBB Genç

Girişimciler Kurulu Başkanı Erhan Öncan’a teşekkür etti. Her iki kurulun da Konya’ya değer katan çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Başkan Öztürk; “Kadın ve genç girişimciler kurullarımız, kurulduğu günden itibaren şehrimizde girişimcilik kültürünün gelişmesine, yeni girişimlerin doğmasına ve kadın ve gençlerimizin üretim hayatına katılımına yönelik çok değerli projeler hayata geçirmiştir. Kurullarımızın ortaya koyduğu vizyon, Konya iş dünyasının dinamizmine güç katmakta; girişimcilik ekosistemimizin büyümesine önemli katkı sunmaktadır.

Üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getiren her iki icra kurulumuzu da yürekten tebrik ediyorum. Oda ve borsalarımızla birlikte her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Öztürk ayrıca Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM)’ın hazırladığı “Dünya Ne Konuşuyor” ve “Konya Ticaret Odası Kasım Ayı Faaliyetleri” başlıklı sunumlar gerçekleştirerek KTO Meclis Üyelerine bilgi verdi.