KTO Başkanı Selçuk Öztürk: “İş dünyamızın en önemli taleplerinden biri karşılık buldu”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İş dünyasının son dönemde en fazla dile getirdiği konuların başında finansmana erişim geldiğini ifade eden Başkan Öztürk, TOBB tarafından yürütülen girişimler neticesinde yeni bir Nefes Kredisi uygulamasının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öztürk, “Üyelerimizin talepleri doğrultusunda uzun süredir dile getirdiğimiz finansmana erişim konusuna yönelik önemli bir adım atılmıştır. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalarımızın iş birliğiyle yeniden başlatılan TOBB Nefes Kredisi, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat faaliyetlerini sürdüren KOBİ’lerimize önemli bir finansman desteği sağlayacaktır” dedi.

TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmelerin başvuru yapabileceğini hatırlatan Öztürk, başvuruların 8 Haziran 2026 tarihinde başlayacağını ifade etti.

Başkan Öztürk açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, üretim kapasitelerini koruyabilmeleri ve yeni yatırımlara yönelmeleri açısından uygun maliyetli finansman imkanları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin iş dünyamıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İş dünyamızın taleplerinin karşılık bulmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kredi Garanti Fonu yönetimine ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Öztürk, TOBB Nefes Kredisi’nin üyelere, iş dünyasına ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulundu.