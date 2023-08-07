KTO Başkanı Selçuk Öztürk, oğlu Şamil’i evlendirdi
Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, oğlu Şamil’i evlendirdi.
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İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA
Sabiha-Mehmet Adalı çiftinin kızı Melek Adalı ile Sema-Selçuk Öztürk çiftinin oğlu Şamil Öztürk bir ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.
Konya Yıldız Köşkü Restaurant’ta yapılan düğün merasimine Konya protokolü, iş adamları aile dostları ve akrabaları katılım sağladı. Başkan Öztürk, davetlilerle yakından ilgilendi. Misafirlere geleneksel Konya Düğün Pilavı ikram edildi.