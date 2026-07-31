KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetiminden Şakalak’a ziyaret

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş, Fahrettin Doğru, Serhat Yaya, Lütfi Can Başaran, Fahri Özkul, 38. Meslek Komitesi Üyeleri Muhammed Ceylan, Yunus Derebağ, Mahmut Keleş, Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Tesislerini ziyaret etti. Heyeti, Şakalak Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Genç, Başkan Yardımcısı Fatih Genç ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Genç ağırladı.

Tarım makineleri sektörünün Konya sanayisi için önemine dikkat çeken Başkan Selçuk Öztürk, “Konya tarım makineleri sektörünün lokomotif şehri. Dünya topraklarında bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Şakalak Tarım Makineleri de bu sektörünün ön önemli markalarından. Yenilikçi anlayışları, güçlü üretim alt yapıları ile bizleri gururla temsil ediyorlar. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten memnun kaldıklarını belirten Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Genç de, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.