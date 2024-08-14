KTO, KTB ve KSO’dan iş gücü sorununun çözümü için 4 kritik öneri

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

İş gücü eksikliğinin hem üretkenlik hem de ekonomik büyüme açısından ciddi sorunlara yol açtığının ifade edildiği ortak açıklamada, bu boşlukların birçok sektörde verimliliğin düşmesine, iş gücü maliyetlerinin artmasına ve dolayısıyla uluslararası rekabet gücünün azalmasına neden olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye iş gücü piyasasındaki en büyük zorluklardan birinin nitelikli eleman eksikliği olduğu belirtilerek, bu noktada mesleki eğitimin güçlendirilmesinin ciddi önem taşıdığının altı çizildi.

Çalışma hayatındaki iş gücü sorununun çözümüne yönelik önerileriler ise; Mesleki Eğitim Yatırımlarının Artırılması, İş Gücü Eğitim Programlarının Yeniden Yapılandırılması, Kayıtlı Yabancı İşçi Alternatifinin Değerlendirilmesi ve Çalışma Koşullarının İyileştirilerek İstihdamın Artırılması olmak üzere dört ana başlıkta toplandı.

KTO, KTB ve KSO tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eğitim programlarının, sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesinin ve meslek liseleri ile teknik okulların kalitesinin artırılmasının, gençlerin iş gücü piyasasına daha hızlı ve etkili bir şekilde entegre olmalarını sağlayacağına inanıyoruz. Son dönemde iş dünyasına etkilerini hızla hissetmeye başladığımız; otomasyon, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi teknolojiler iş gücü piyasasında köklü değişiklikler getirmekte. Bu kapsamda mevcut iş gücü eğitim programları da teknolojik gelişmelere ve endüstriyel değişikliklere uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı. Eğitim programlarının modernize edilmesi, iş gücü kalitesini artırarak, sektörel ihtiyaçlara daha iyi yanıt verilmesine katkıda bulunacaktır.

Türkiye’nin iş gücü sorununa çözüm olarak, yabancı işçilerin kayıtlı bir şekilde çalışma hayatına dahil edilmesi alternatifinin değerlendirilmesi gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyoruz. Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) tarafından hazırlanan akredite göçmen çalışma vizesi modelinde belirtildiği gibi; ülkemize katkı sağlayabilecek nitelikli/kalifiye ve kayıtlı yabancı iş gücünün ülkemize çekilmesinin, istihdamda önemli bir denge sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ancak, bu sürecin belirli şartlar ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini; kayıt, çalışma izinleri, entegrasyon, kart modelleri, ikamet, işveren sponsorlukları ve özel istihdam büroları gibi başlıkların sağlam zemin üzerine inşa edilmesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz.

İşgücü eksikliğinin doğurduğu sıkıntıların çözülmesi için çalışma koşullarının iyileştirilerek istihdamın artırılmasını ayrıca destekliyoruz. Çalışan haklarına saygı gösterilmesi, adil ücretlendirme ve sağlıklı çalışma ortamları, iş gücü piyasasında mutlaka kalıcı iyileştirmeler sağlayacaktır. İşveren ve çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de iş gücü sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası olarak, ülkemiz iş gücü sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizi paylaşarak, bu önemli konunun çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İşgücü piyasasındaki sorunların çözümü için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacağımızı ve bu süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”