KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Özbekistanlı öğretmenlere ev sahipliği yapıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK), uluslararası mesleki eğitim alanındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Özbekistan Millî Eğitim Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında, Özbekistan'ın farklı şehirlerinde görev yapan 22 metal teknolojisi öğretmeni, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim programına başladı.

12 gün sürecek program kapsamında katılımcılar, toplam 120 saat boyunca metal teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı eğitim alacak. Güçlü teknik altyapısı, modern eğitim ortamları ve uygulama atölyeleriyle öne çıkan Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın mesleki eğitim alanında uluslararası bir cazibe merkezi hâline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz, sahip olduğu güçlü altyapı, modern eğitim imkânları ve nitelikli teknik donanımıyla uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Özbekistan Millî Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirdiğimiz bu eğitim programı, iki ülke arasındaki mesleki eğitim iş birliğini daha da güçlendirecek önemli bir adımdır.

Konya'nın mesleki eğitim alanındaki birikimini uluslararası platformlara taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şehrimizin eğitimde ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde sahip olduğu tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı programın Konya'mıza, ülkemize ve Özbekistan'a hayırlı olmasını diliyor; eğitim programına katılan kursiyerlerimize ve değerli eğitmenlerimize başarılar diliyorum."

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, uluslararası eğitim projeleriyle farklı ülkelerden gelen eğitici ve uzmanlara ev sahipliği yapmayı sürdürürken, Konya'nın mesleki eğitimde sahip olduğu bilgi birikimini küresel ölçekte paylaşmaya ve nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.