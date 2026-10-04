KTO’da yeni dönem şekillendi: Öztürk’ten birlik ve beraberlik mesajı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası’nda (KTO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği Seçimleri tamamlandı. KTO TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılan seçim, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarının Konya Ticaret Odası’na, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Öztürk, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bu Odanın gerçek sahibi üyelerimizdir. Bizler de onların verdiği yetkiyle hizmet etme sorumluluğunu üstleniyoruz. Bugün sandık başına gelerek oyunu kullanan ve Odamızın geleceğine sahip çıkan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Seçimlerimizi huzur ve karşılıklı saygı içerisinde tamamlamış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Oy verme ve sayım sürecinde gösterilen sağduyu, Odamızın birlik anlayışına yakışan bir seçim yaşamamızı sağlamıştır. Seçim çalışmalarında bir üyemizin dahi gönlünü incitmemeye, yarın da birbirimizin yüzüne aynı samimiyetle bakabileceğimiz bir üslubu korumaya özen gösterdik. Bu hassasiyeti paylaşan bütün arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte gayret edeceğiz"

“Üyelerimizin sandıkta verdiği destek, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalara duyulan güvenin ve yeni döneme ilişkin beklentilerin bir ifadesidir” diyen Başkan Öztürk, bu güvene layık olmak için üyelerin ihtiyaçlarına cevap veren hizmetleri daha büyük bir gayretle geliştireceklerini söyledi. Seçilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerinin de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağına olan inancını yineleyen Başkan Öztürk şöyle devam etti; “Komitelerimizde ve Meclisimizde görev alacak arkadaşlarımızın, Odamızın temsil gücüne ve hedeflerine yakışan bir gayretle çalışacaklarına inanıyorum. Hep birlikte gayret edeceğiz, çünkü gayret rahmetin anahtarıdır. Her birinizin tecrübesi ve katkısı, üyelerimize sunacağımız hizmetlerin niteliğini artıracaktır.”

"Seçimin galibi Konya’dır"

Yeni dönem yürütülecek çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan ve birlik beraberlik mesajı veren Başkan Öztürk sözlerine şöyle devam etti; “Yeni dönemde de üyelerimizin refahını artırmak ve Konya’mızın her alandaki gelişimine katkı sağlamak için birlikte çalışacağız. Şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda, bugüne kadar bizleri ileriye taşıyan inanç ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerden en önemli ricam, üyelerimizle kurduğunuz bağı görev sürenizin tamamında canlı tutmanızdır. Üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm aramak, yürüttüğümüz çalışmaları ve projelerimizi kendileriyle paylaşmak hepimizin sorumluluğudur. Her üyemiz, seçimde verdiği oyun karşılığını dönem boyunca kendisine sunulan hizmetlerde görmeli ve Odamızın desteğini her zaman yanında hissetmelidir. Bu vesileyle, 2026–2030 döneminde görev yapacak arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyor, üyelerimize ve sektörlerimize faydalı hizmetler gerçekleştirmelerini diliyorum. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz diğer organ seçimlerinin de Odamıza ve Konya’mıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Kazanan Odamız, Konya’mız ve iş dünyamız olmuştur. Bugünden itibaren çok daha büyük hassasiyetle hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”