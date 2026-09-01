KTO’nun Yatırımcı Ağı Projesi ilk girişimini yatırımla buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası (KTO) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen Yatırımcı Ağı Projesi kapsamında girişimciler tarafından iletilen iş fikirleri belirli kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. Uygun bulunan iş fikirleri yatırımcı portalında yatırımcıların erişimine sunuluyor. Bu kapsamda girişimci İsmail Ay’ın iş fikri yatırımcılarla buluşturuldu. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Lacivert Yapı Müşavirlik adına Özgür Kendirci ve MMAP Mimarlık adına Mustafa Apan ile girişimci İsmail Ay arasında iş birliği süreci başlatılarak iş fikrinin ticarileşmesine yönelik ilk adımlar atıldı. KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirerek, iş fikrinin değerlendirilmesinden yatırımcıyla buluşmasına ve ticarileşme sürecine kadar her aşamasını takip ediyor. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda düzenlenen törende iş fikrinin ticarileşmesinden dolayı girişimci İsmail Ay’ı, yatırımcılar Lacivert Yapı Müşavirlik adına Özgür Kendirci ve MMAP Mimarlık adına Mustafa Apan’ı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Bütün odağımızı fikirlerin ticarileşmesine koyduk

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin (KTO-GİM) kuruluş amacının iş fikirlerini somut ekonomik değere dönüştürmek olduğunu belirten KTO Başkanı Öztürk, girişimcilik ekosisteminde fikirlerin yatırımcıyla buluşmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’de girişimciliğin son yıllarda yoğun şekilde gündeme geldiğini ancak ortaya çıkan fikirlerin iş hayatına, ticarete ve sanayiye aktarılması noktasında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Öztürk, “Bir fikir varsa bunun iş hayatına, ticarete, sanayiye mutlaka ulaşması gerekiyor. Bir akademisyen bir çalışma yapıyorsa bunun bir değere dönüşmesi, ticarileşmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bütün odağımızı iş fikirlerinin ticarileşmesine koyduk” dedi.

“Girişimcilik ve İnovasyon Merkezimiz tam da bu işi yapıyor”

KTO-GİM’in iş fikri ile yatırımcı arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Başkan Öztürk, “İş fikri olanların talepleri bir komisyon tarafından inceleniyor ve uygun bulunanlar Merkezimizin portalına giriliyor. Dolayısıyla fikir sahibi de yatırımcıyla burada buluşuyor. Oda olarak bu sürecin her safhasının takipçisi oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı Ağı projesinin sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Öztürk, “Bu çalışmalarının ilk meyvesini almış olduk. Bir iş fikri yatırımcıyla buluşarak ticarileşmek üzere adımlar atılmış oldu. İnşallah bu başarıların devamı da gelir diye umut ediyorum.” dedi. Başkan Öztürk, Yatırımcı Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliği dolayısıyla yatırımcılar Lacivert Yapı Müşavirlik adına Özgür Kendirci ve MMAP Mimarlık adına Mustafa Apan ile girişimci İsmail Ay’ı tebrik etti.

Hedef: Konya’nın girişimcilik ekosistemini güçlendirmek

2026 yılında faaliyete başlayan KTO-GİM; girişimcilik, Ar-Ge, ticarileşme ve teknoloji transferi süreçlerini destekleyerek yenilikçi iş fikirlerini ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürmeyi hedefliyor. Konya Ticaret Odası’nın kurumsal birikimini üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle bütünleştiren Müdürlük; girişimciler, öğrenciler, akademisyenler ve özel sektör arasında bilgi ve iş birliği akışını güçlendiren bir yapı oluşturuyor. “Fikirden ticarileşmeye” uzanan süreçte girişimci ve işletmelerin yanında olmayı hedefleyen KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, bölgesel inovasyon ve girişimcilik ekosistemini küresel rekabet seviyesine taşımayı amaçlıyor. İlk iş fikrinin yatırımcıyla buluşarak ticarileşme yolunda somut bir adım atılması, Merkezin hedefleri doğrultusunda önemli bir başlangıç olarak değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde daha fazla girişimci ve yatırımcının aynı platformda buluşturulması hedefleniyor.