'Küçük ölçekli narenciye üreticisi, yeni tür ekimine yönlendirilmeli'

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirip sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla 284 milyon dolara ulaştığını açıklayan Gürüz, birlik olarak bu performansa yüzde 43’lük katkıda bulunarak, bölgeden 122,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yılın 5’inci ayında 354 bin 282 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini belirten Gürüz, en çok şeftali, kiraz-vişne ve domates ihraç edildiğini, en fazla dış satımın Rusya, Irak ve Almanya’ya yapıldığını söyledi.

Planlama artı değer oluşturacak

Türkiye’nin en önemli ürün grubunun narenciye olduğuna dikkat çekerek, geçen sezon 1,7 milyon ton olan narenciye ihracatının, içinde bulunulan sezonda 2,3 milyon ton olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade eden Gürüz, “Narenciye ihracatının artarak devam etmesi için Çin Halk Cumhuriyeti ile zirai karantina protokollerinin imzalanması büyük önem taşıyor. Birlik olarak genel narenciye ihracatının yüzde 75’ine imza attık. Ülkemizde narenciye üretiminde arz fazlalığı olduğu aşikâr. Plansız üretimin bu sezon da yol açtığı zararları dikkate aldığımızda, Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik, sektör için kritik öneme sahip. Narenciye üretimini iki grupta değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Tarsus ve Adana’da geniş arazilerde modern tarım teknikleriyle üretim yapan çiftçilerimiz, artan maliyetlere rağmen üretime devam ediyor. Küçük ölçekli çiftçilerimiz ise ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Bu üreticilerimiz, önümüzdeki 15 yıllık iklim değişikliği öngörüleri dikkate alınarak yeni tür ekimlerine yönlendirilmeli. Yeni narenciye türlerini eken çiftçilerimizin ekonomik gelir elde edinceye kadarki 4-5 yıllık sürede yaşayacağı gelir kayıpları, bakanlığımızca telafi edilmelidir” diye konuştu.